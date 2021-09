Cipriani sobre compra de medicamentos para pacientes crónicos: existe "un tremendo problema logístico"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, se refirió este lunes a la faltante de medicamentos para pacientes crónicos en algunas zonas del país y dijo que están trabajando para resolverlo.

“Nosotros estamos trabajando el faltante de medicamentos. En muchos lugares ya lo tenemos resuelto. Nos quedan puntos todavía para entrar a resolver, como por ejemplo la zona Este de Canelones”, sostuvo.



A su vez, el presidente de ASSE dijo que, además de tener que “inyectar más plata en la compra” de medicamentos, existe un “tremendo problema logístico” que ya está “en vías de resolución”. “Estamos trabajando en ello”, sostuvo.

El gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, dijo a El País días atrás que la raíz de ese problema está en el modo en que se compran los medicamentos que son vendidos por los laboratorios. “Por regla general funciona de una manera que no hemos logrado cambiar y es a través de la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA), lo que trae un montón de problemáticas que no son nuestras”, sostuvo Henderson. La UCA está comprendida dentro de la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y busca centralizar las compras del Estado a través de licitaciones.



“Nosotros lo vemos como un tema a solucionar y nos gustaría tener las compras de medicamentos más centralizadas. ASSE debería ser algo que a los laboratorios les interese mucho, pero esto no es así. Para los laboratorios ASSE no es prioridad, sobre todo porque las licitaciones llevan su tiempo y no son fáciles”, dijo el gerente de ASSE.

Asimismo, el presidente de ASSE había dicho días atrás al visitar la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores, que el conflicto con la falta de medicamentos no era económico, sino que se debía a un “mal sistema de stock y distribución”.



Esas problemáticas “ajenas” a ASSE salieron a la luz cuando el diputado frenteamplista Federico Ruiz denunció que el hospital departamental de Flores tiene un faltante de 61 fármacos y de suero farmacológico. Sin embargo, según explicó Ruiz, el problema se debe a que ASSE no contempla en su plantilla el incremento de precios de los medicamentos y descartó que la falla estuviera en la compra a través del MEC.