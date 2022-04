Cipriani anunció que privatizará distribución de medicamentos si "no se corrigen" fallas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Leonardo Cipriani, presidente de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), aseguró en las últimas horas que privatizará el servicio de distribución de medicamentos del prestador de salud público si no se corrigen las fallas que ha identificado en varios puntos del país.

En diálogo con Quién es quién (TNU, Diamante FM), el jerarca de ASSE señaló que se han aumentado la compra de medicamentos durante su administración y "a los lugares donde no está llegando es porque hay algún tipo de incapacidad en la organización que hay corregirlo".

E incluso dio un paso más: "Si no se corrige en nuestros medios va a haber que privatizarla para que llegue". Esto porque ASSE tiene "un problema con la entrega". De todas formas, aclaró que esto pasa en "lugares puntuales" donde se está "trabajando" para revertir la situación.



Cipriani insistió que "el medicamento en ASSE no puede faltar" y que si no se "corrige" la entrega dará el paso de privatizar, y lamentó: "He percibido lugares que demoran hasta 15 días en la entrega".

En algunos puntos, la entrega corre por cuenta de ASSE "porque tiene depósitos en el medio", los cuales se están "auditando" para saber el motivo del retraso. Mientras que en otros casos "es el laboratorio que tiene que entregar porque a veces está en el precio de la licitación", explicó.



Destacó el trabajo que realizan los privados en la entrega cuando les corresponde. "Los anticonceptivos cuando se pusieron en el sistema y se entregaron, que salió por parte del MSP, cuando yo recorro todo el interior era el único fármaco que nunca faltaba. Los entrega una droguería privada. Desde el inicio que salió, que no fue en este gobierno, y eso llega en tiempo y forma y no falta", remarcó.



Para graficar el impacto de ASSE en este sentido, dijo que invierte "casi $ 4.000 millones en medicamentos", y a su vez aseguró que es "la institución que tiene más fármacos por fuera de la prestación" porque se "estudia caso a caso" y se brindan.



Vinculado con los medicamentos criticó las compras que se hacían en la administración pasada. "Compraba mal los medicamentos porque los compraban a tres años cuando todos sabemos quienes estamos en el medio que el precio del medicamento varía muy rápidamente. Eso obviamente se está cambiando", aseguró.



Pero además, planteó que al aterrizar al frente de ASSE se encontró también que estaba "extremadamente descontrolado" el sistema de brindar medicamentos por fuera de la prestación tras el análisis puntual.



Consultado sobre la venta de fármacos de ASSE de manera ilegal en las ferias, dijo que tomó conocimiento por "chusmeríos" que le llegaron y por informes de prensa, pero que en concreto "no ha visto". Planteó que en esos casos el área Jurídica de ASSE "actuó".



Respecto a cómo se pueden ver medicamentos en las ferias, dijo: "Si termina en una feria ahí ves como se roba. Y es delictiva también la persona que lo compra. Nadie podría comprar un medicamento en la feria hasta por un tema de seguridad".