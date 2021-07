Cavani agradeció al personal de la salud y promovió la vacunación: "No podemos aflojar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ponerse la celeste, salir a la cancha, no aflojar. Con esa premisa que parece dictada para los jugadores de la selección uruguaya, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó un video que tiene a Edinson Cavani como protagonista, y que busca promover la vacunación y agradecer el esfuerzo del personal de la salud.

"Quiero agradecer a cada uno del personal de la salud de mi país, quienes todos los días también se ponen la celeste. Gracias por el compromiso y el esfuerzo que están haciendo para cuidarnos", expresa el delantero en el video publicado por la organización.



Junto con la voz en off del jugador se muestran diferentes imágenes de médicos con pantallas protectoras, tapabocas y batas en diversas situaciones que van desde estar en una sala médica a caminar en el barro.



"No están solos, un país los está alentando para que salgan a la cancha. Somos parte del mismo equipo. Somos Uruguay y como ya sabemos, no podemos aflojar", finalizó.

Queremos agradecer al personal de la salud, quienes todos los días también se ponen la celeste.

Gracias por el esfuerzo que están haciendo para cuidar la vida de todas y todos.

La mejor forma de ayudarlos es vacunándonos.

¡Vamos Uruguay!#GraciasPersonalDeLaSalud@ECavaniOfficial pic.twitter.com/jioaDCMSFv — OPS/OMS Uruguay (@opsomsuruguay) July 2, 2021

Esta no es la primera vez que Cavani alienta a que más personas se inmunicen contra el coronavirus. Esto ya había ocurrido el lunes 31 de mayo, día en que el jugador subió un video a su cuenta de Instagram luego de recibir la vacuna.



En ese momento, el jugador le agradeció al personal de la salud "por la posibilidad de vacunarse y por el esfuerzo que están haciendo en esta batalla que seguramente es muy difícil".



Este viernes Uruguay superó las 4.000.000 de dosis administradas contra el COVID-19. El subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, dijo además que el lunes se llegará al 50% de la población inoculada con las dos dosis.