Campamento escolar originó brote de COVID en Lavalleja; casi 80% de casos son niños

Lavalleja volvió al nivel naranja del Índice de Harvard este lunes y, según explicó a El País Guillermo Riccetto, director de salud departamental, el aumento de casos positivos de coronavirus se dio mayormente en niños menores de 12 años. “El brote que nos hizo ir al naranja se dio en una escuela, con alumnos que se habían ido de campamento”, afirmó el jerarca. Actualmente, casi el 80% de los casos activos en el departamento son niños.

En total, en vinculación con el brote hay 20 casos confirmados y 160 personas aisladas a la espera de tener su resultado. En todo el departamento, agregó el director, hay 50 casos y 400 personas en cuarentena.



La escuela en la que se detectó el brote permanece cerrada y fue desinfectada y hasta el próximo viernes continúan realizando test a las personas cercanas a los casos ya confirmados. Entre los contagiados por el virus hay niños, dos maestras y algunos padres.



Este miércoles, se reunirá el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Lavalleja y en base a la evolución de la situación y el aumento o no de casos confirmados se podrían determinar algunas restricciones en actividades vinculadas a los niños, dijo Riccetto. Baby fútbol, campamentos y otras acciones que impliquen aglomeraciones en espacios cerrados podrían ser suspendidas, al menos por un tiempo, en caso de ser necesario, según el jerarca.



En principio, solo se analiza restringir actividades vinculadas a niños, pero “si cambia el perfil del brote”, podría ser necesario ampliarlo, reconoció Riccetto.



Además de la que tuvo el brote, se detectaron casos en alumnos de otros cinco escuelas públicas y un colegio privado. La que concentra más positivos es la escuela de Batlle y Ordoñez, que tiene ocho casos en total.



“Es increíble, el 1° de octubre estábamos en cero casos y en 20 días pasamos al naranja. Esto se tiene que ir evaluando día a día, es muy dinámico”, dijo Riccetto a El País, y resaltó que Lavalleja tiene muy buenas cifras de vacunación contra el coronavirus en mayores. “Tenemos un 81% de la población por lo menos con una dosis; 76% con dos dosis y 15 días, o sea con inmunización completa, y un 36% con terceras dosis”, afirmó.



“Pero el nicho donde se expande es en los no vacunados”, recordó el director de Salud. De hecho, contó que Lavalleja abandonó el color verde del Índice de Harvard y pasó al amarillo hace algunas semanas por un brote que se detectó en una empresa donde se contagiaron varios adultos que no estaban vacunados por decisión propia.