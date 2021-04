El 44% de las camas del CTI están ocupadas por pacientes con coronavirus 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los ingresos a CTI crecieron exponencialmente en los últimos días, cuando Uruguay se encuentra en el peor momento de la pandemia. El 2 de marzo de 2021 había 75 pacientes en CTI con COVID-19. Un mes después la cifra trepó a 368 pacientes con esta enfermedad en esas unidades de tratamiento intensivo.



La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva emitió hoy un nuevo informe del estado de situación de los CTI en Uruguay. Al 3 de abril hay 615 camas ocupadas de las 872 operativas en todo el país. Esto es el 70,5% del total de plazas en cuidados intensivos. Eso implica que hay disponibles 257 camas para todas las patologías.



En cuanto a camas con pacientes COVID-19, se sigue pasando el límite del 35% de camas totales que para el Grupo Asesor Científico Honorario significa un indicador de alerta. Al día de hoy un 44% de las camas tienen pacientes con coronavirus. Eso sería 383 pacientes en CTI con esa enfermedad.

Según el último informe del GACH publicado en febrero, superar el 35% de las camas del CTI con pacientes con COVID-19 supone entrar en una zona roja en el sistema de salud. Allí elaboró un cuadro de colores para determinar las situaciones de alerta:



Los pacientes en CTI con coronavirus requieren más cuidados, más personal (porque no es el mismo que el personal para no COVID por las medidas de protección) y en general su estadía es más prolongada.



Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, explicó días atrás a El País que las cifras del reporte son un promedio entre los 52 CTI de todo el Uruguay. “Estamos hablando un promedio hay algunas unidades que están en 90% de ocupación y otras en 50%. ¿Estamos saturados o no? Son realidades diferentes y regionales. Esa es la realidad. Globalmente decimos no. Pero eso es un promedio de 52 unidades. Sí hay algunas que están por encima de 80%, 90% y otras con 50%. Hay variaciones en la vida real, por región. No es un único CTI de 872 camas y eso hay que tenerlo en cuenta”, aclaró