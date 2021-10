Autoridades de Lavalleja se reúnen este sábado para evaluar medidas ante avance del COVID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes, Lavalleja ingresó a la zona roja del Índice Harvard, un indicador que calcula la incidencia del COVID-19 cada 100.000 habitantes en base a un promedio de casos nuevos en los últimos siete días. Es el primer departamento en ubicarse en esa franja desde el 13 de julio.

En diálogo con El País, Guillermo Riccetto, director de Salud de Lavalleja, indicó: "Estos casos nuevos que hicieron virar al rojo son consecuencia de lo que ya teníamos y que nos llegaron los resultados de la gente que estaba en cuarentena".

Lavalleja tenía en los últimos días algunos brotes detectados en escuelas del departamento, que fueron los que llevaron a su ingreso el pasado lunes en la franja naranja de riesgo.

Ante esta situación, este sábado se reunirán integrantes del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Lavalleja con autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) para analizar los pasos a seguir.

"Las medidas de cierre que se tomaron en otras épocas quizás no ameriten. Habría que estudiarlo bien porque hay mucha gente vacunada", resaltó Riccetto.

Hasta el momento, Lavalleja registra 76,28% de la población con dos dosis de vacuna anticovid; 80,31% con una dosis y 37,14% con dosis de refuerzo.



A este viernes, el departamento cuenta con 116 casos activos. Entre los contagiados "hay más de 60% de no vacunados". Y dentro de ese porcentaje, casi un 80% son menores de 12 años y adolescentes hasta 18 años, dijo el jerarca de salud.



Para graficar el impacto de los menores de 12 años en las cifras de COVID-19 en el departamento, Riccetto apuntó que son cerca de 50 de los 116 casos que registra actualmente, lo que calificó de "cifra muy importante".



Sobre la trayectoria actual del coronavirus en el departamento, el jerarca dijo que los adultos no vacunados "contagiaron a niños", que no pueden obtener dosis por el momento. "Van a la escuela, la Delta es mucho más contagiosa, y el resultado es que en una clase de repente cuando antes teníamos tres o cuatro positivos ahora tenemos 20", afirmó.



Riccetto opinó que sería una buena medida "suspender la presencialidad en algunos centros que sabemos que están con brotes", aunque no en todos. Las autoridades del departamento solicitaron suspender la presencialidad en centros de Primaria desde este viernes al martes (día feriado) para contar con días de aislamiento, pero la respuesta del Codicen fue negativa.



Hasta el momento, se registran brotes en seis escuelas del departamento. Dos en José Batlle y Ordóñez y cuatro en Minas.



El director de Salud de Lavalleja puntualizó que 14% de mayores de 12 años del departamento no se ha inmunizado contra el COVID-19. "Apelamos a la sensibilidad, a la responsabilidad y la empatía de esas personas para que se vacunen, porque en realidad es la única forma de proteger a los niños", subrayó.