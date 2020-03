Privados proponen cerrar terminal a vuelos provenientes de EE.UU. y Europa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno tiene bajo análisis la iniciativa, pero aún no se ha expedido, dijeron los informantes. para cerrar la terminal a vuelos provenientes de



Por ahora el Ejecutivo mantiene la decisión de no cerrar totalmente las fronteras del país, aseguró está tarde un integrante del gobierno de primera línea.



A todo esto, esta tarde se impidió el atraque de un crucero en el puerto de Montevideo en el que viajan cientos de turistas provenietes de paíse donde el coronavirus se ha extendido. Lo mismo había sucedido ayer en el puerto de Punta del Este.



Las autoridades portuarias permitieron que el buque se aprivisionase de combustible y otros insumos, pero no autorizaron el descenso de sus pasajeros en territorio uruguayo.