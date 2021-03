Administraron dosis de Pfizer en al menos 17 residenciales en Montevideo este martes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el hospital geriátrico Piñeyro Del Campo, el mayor residencial público del país, la jornada vacunatoria comenzó a primeras horas de la mañana, cuando dos equipos de vacunación ingresaron a los pabellones en los que habitan los adultos mayores.

De los 208 residentes, solo 58 no pudieron vacunarse: 40 por haber contraído COVID-19 en un brote del pasado diciembre, diez porque ellos o sus familiares no dieron el consentimiento (la vacuna no es obligatoria) y ocho porque están bajo cuidados paliativos y su estado de salud no les permite inocularse.

Los residenciales han sido de los más castigados en esta emergencia sanitaria. Se han restringido las visitas, un sexto de los fallecidos en 2020 por COVID vivía en este tipo de centros y, según datos del Ministerio de Salud, al 12 de marzo había en Montevideo 40 establecimientos de larga estadía de adultos mayores con brotes activos.

Durante esta jornada, Piñeyro Del Campo fue uno de los al menos 17 residenciales donde se administraron las dosis. Mañana continuará la vacunación hasta llegar a las 14 mil dosis (de unos 25 mil que comprenden residentes y cuidadores).

Cabe destacar que las vacunas no iban dirigidas únicamente a los adultos mayores, sino que el personal de residenciales también se vacunó. En el Piñeyro, por ejemplo, fueron administrados a funcionarios 238 dosis.

El objetivo del Ministerio de Salud Pública es vacunar entre hoy y mañana a 5.000 personas (pacientes y trabajadores) de residenciales con parte de las dosis de Pfizer que quedaron de remanente.

Fuentes de la salud informaron a El País que 14.000 de las más de 50.000 dosis de la firma norteamericana no fueron utilizadas, dado que no todo el personal de salud priorizado concurrió a los vacunación.

Hoy llegan más de 1.500.000 dosis de Sinovac y mañana un nuevo lote con 50.000 de Pfizer para personal de la salud.