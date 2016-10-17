Robaron en el Prado a la hija de Sendic

La hija del presidente en ejercicio, Raúl Sendic, fue robada el sábado en las inmediaciones de la esquina de Irigoitía y Galíndez, en el barrio Prado.

Telenoche informó que tres delincuentes encapuchados la abordaron, la amenazaron y le robaron una mochila con un celular y otros elementos personales. El hecho es investigado por efectivos policiales de la Seccional 7ª.

En esa misma zona, a un joven le robaron un celular, y a otra pareja, mediante amenazas con armas de fuego, le robaron también los celulares. La Policía presume que se trata de un mismo grupo de delincuentes que está actuando en la zona del Prado. Delincuentes han intentado hurtar en la casa del vicepresidente en ese barrio y han robado en su vivienda de veraneo, en Costa Azul, Rocha.

La Policía está implementando el denominado Programa de Alta Dedicación Operativa (Pado) con el que pretende abatir la cantidad de rapiñas. Los efectivos que forman parte del programa se despliegan en los denominados "puntos calientes" en los que se ha detectado que se han disparado los índices delictivos como Casavalle, Casabó, Pajas Blancas. La Paloma (Cerro), Tomkinson, Las Acacias y Peñarol.

Cuando asumió su segundo mandato, el presidente Tabaré Vázquez prometió una reducción del 30% en la cantidad de rapiñas. El gobierno entiende que ya ha comenzado el abatimiento de la cantidad de rapiñas.

En noviembre aumentará la presencia policial en las calles debido a que comenzará a volcarse personal al patrullaje que actualmente se dedica a tareas administrativas.

En el Pado se desempeñan actualmente unos 800 agentes que operan en la denominada área metropolitana que incluye a los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado y San José. El Ministerio del Interior incorporará a 1.000 efectivos más y se extenderá al resto de las jefaturas departamentales de todo el país.

Para complementar el Pado, el Ministerio del Interior implementó el sistema Pred-Pol, un software utilizado para detectar tendencias en cuanto a la localización de delitos, que permite reforzar la vigilancia en determinados puntos de manera preventiva.

Sendic: primero del gobierno en comentar sobre las medidas Foto: F. Ponzetto

LE QUITARON EL CELULAR