Riesgo diario de ser pistero de una estación de servicio

El rapiñero le colocó un revólver en la cabeza al pistero Daniel Gutiérrez y le pidió el dinero. Sin esperar respuesta amartilló el arma. Gutiérrez, pistero de la estación de servicios de Camino Carrasco e Hipólito Yrigoyen, sintió el click del percutor. Cerró los ojos. Le había llegado la hora. Sin embargo, la bala no salió.

El pistero de la gasolinera de Avenida Italia y Caldas recibió un culatazo y cayó al costado de un auto. "Dame la plata ya", exigió el rapiñero. El pistero, acostado en el suelo, metió la mano en el bolsillo de su pantalón de trabajo y tiró el fajo de billetes debajo de un auto.

"Estás de vivo", dijo el delincuente y lo apuntó con la escopeta recortada. Antes de que apretara el gatillo, un guardia de seguridad contratado por la empresa disparó al delincuente. "Me salvó el guardia", rememora el pistero.

Cuatro delincuentes se acercaron en dos motos a la estación de servicio ubicada en la rambla y Gallinal (Malvín). "Dos quedaron de campanas y dos se acercaron con las armas desenfundadas. El local estaba lleno de gente y no les importó. Obvio que sentí miedo en ese momento pero ellos no actuaron con violencia", explica el pistero Darwin Recarte.

Ángel González Acuña trabaja como pistero desde hace 19 años. Fue víctima de varios asaltos. "Muchas veces vi el ojo negro de un caño apuntándome. No tengo miedo. Lo que hago es no resistirme", dice González Acuña, quien trabaja en la estación de servicio ubicada en Camino Corrales y General Flores.

Cada pistero que comienza a trabajar en la gasolinera de Avenida Italia y Gallinal, Diego Iglesias, le avisa que, cada tanto, se llevará un susto. "Llegué a pensar en renunciar. Pero trabajé toda la vida en esto. Sabés que cada cierto tiempo te toca una rapiña", expresa Iglesias a El País.

Ayer cuatro delincuentes encapuchados rapiñaron una estación de servicio ubicada en ruta 5 casi Camino Tomás Aldabalde, en La Paz. Se llevaron $ 1.400.000 que estaba en una caja fuerte.

Estos casos son una pequeña muestra de lo que ocurre a diario en Montevideo y en la zona metropolitana. Y prueban que ser pistero es una profesión de riesgo en este país.

En ocasiones las rapiñas a gasolineras terminan en muerte. El 20 de diciembre de 2012, un pistero, de 24 años, falleció tras recibir un disparo en el pecho en una estación de servicio que funcionaba en la rambla y la avenida Solano López (Buceo). Otro pistero fue baleado en el abdomen en el mismo atraco.

Miedo.

Durante varios años, el pistero de la estación Ancap de Avenida Italia y Caldas —no quiere ser identificado— sufrió de paranoia y pensaba que los que se acercaban al local venían a robar. "Veía una sombra y me ponía en guardia después se me pasó. No se puede trabajar con miedo", dice.

Recarte opina lo mismo. "No vale la pena salir a trabajar con miedo", expresa el pistero, mientras carga nafta en un Fiat Palio en la rambla y Gallinal

González cree que la mejor estrategia es no resistirse y entregar el dinero a los asaltantes.

Con notorio malestar por la situación que debe vivir a diario, Gutiérrez advierte que si se trabaja con dinero siempre se tiene miedo. "No hay seguridad. Hay seguridad para los grandes. Para nosotros no. Nuestra vida está regalada porque nos pegan un tiro y eso no importa a nadie", agrega.

Cada vez que entran motos en la estación de Camino Corrales, Gutiérrez y sus colegas se ponen en guardia. Piensan que son motochorros.

Algunos pisteros creen que la Policía debería hacer un control más estricto de la documentación de las motos en las calles, ya que este es el vehículo preferido de los rapiñeros. Una opinión similar plantearon empresarios dueños de estaciones de servicio.

Otra solución pasaría por la eliminación por parte del gobierno del uso del dinero en efectivo en las estaciones de servicio de todo el país. Sobre este tema se habló hace tres años cuando un propietario de una estación de servicios del Centro fue ultimado en el marco de una rapiña. Se armaron comisiones y luego el tema se diluyó.

Las empresas instalaron cámaras o contrataron empresas para tratar de disminuir los asaltos. Las medidas bajaron los copamientos a los locales pero no disminuyeron las rapiñas en las pistas.

"Estamos cansados de los robos a mano armada. Estoy pensando inclusive en cerrar. Además de trabajar con miedo, los números cada vez cierran menos. Ya perdí la cuenta de las rapiñas sufridas", dice un empresario que no quiere ser identificado.

Otros empresarios consideran que los asaltos a los pisteros no revisten peligrosidad porque son protagonizados por menores que lo único que quieren es llevarse los $ 3.000 que tiene encima el funcionario. Su mayor temor es la "rapiña elaborada". Aquel delito protagonizado por delincuentes que, usando una información proporcionada por un trabajador de la estación, siguen al empresario para robarle la recaudación antes de que la deposite en un banco.

COPAMIENTOS, RAPIÑAS Y TIROTEOS EN ESTACIONES DE SERVICIO

Malvín norte / Camino carrasco e Hipólito Yrigoyen.

Los pisteros trabajan atentos a personas que se acercan en moto. Dudan si se trata de un cliente o un rapiñero. Una reja impide la entrada al local.

Piedras blancas / Camino Corrales y Ggeneral Flores.

Cinco motochorros intercambiaron disparos el 31 de enero pasado con un policía en un intento de asalto a la estación de servicio.

LA PAZ / Ruta 5 y Tomás Aldabalde.

En la mañana de ayer, cuatro delincuentes encapuchados robaron $ 1.400.000 de un cofre de la estación de servicio tras amenazar a empleados.

Malvín / Rambla y Gallinal.

Cuatro motochorros —dos quedaron como campana— asaltaron la estación de servicios llena de clientes. No fueron violentos, según pisteros.

Buceo / Rambla y Solano López.

El 20 de diciembre de 2012, cuando aún funcionaba la estación de servicio, un pistero de 24 años murió de un disparo en el pecho durante una rapiña.

Darwin Recarte dice que no siente miedo en el trabajo. Foto: Ariel Colmegna

En acción comando, rapiñeros robaron $ 1.400.000 de gasolinera en La PazEDUARDO BARRENECHE