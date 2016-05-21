Proponen "guardias ambientales" para contenedores

Ex edil sugiere usar beneficiarios del Mides y personal de ONG.

Miguel Di Ruocco, ex edil nacionalista y actual asesor del senador Luis Lacalle Pou, presentó a la Intendencia de Montevideo una propuesta para crear un grupo de "guardias ambientales", para fiscalizar el buen uso y el estado de los contenedores de residuos.

Di Ruocco propuso realizar una prueba piloto en la zona del Municipio C (que abarca barrios como la Aguada, Arroyo Seco, Atahualpa, Bella Vista, Brazo Oriental, Capurro, Prado, Goes y La Comercial) mediante un acuerdo con el Mides o recurriendo a alguna ONG como Tacurú.

"La idea es que estas personas tengan un determinado perfil para alcanzar un buen relacionamiento con el vecino. La Intendencia de Montevideo gasta cientos de miles de dólares al año en la reparación de los contenedores que son dañados o incendiados. Con esto se lograría un ahorro muy importante que permitiría sostener el proyecto", señaló el ex edil.

Según Di Ruocco, quienes participen del proyecto "podrán tener un trabajo digno y una entrada económica".

El asesor de Lacalle Pou dijo a El País que los vigilantes ambientales "tendrán contacto directo con los vecinos, a los cuales les podrán solicitar que cuando tiran la basura lo hagan dentro del contenedor y no fuera de éste".

A su vez, dijo que podrán denunciar a la comuna o el municipio sobre aquellos contenedores que se encuentren llenos o desbordados, así como otras situaciones como la acumulación de basura en el entorno de los mismos. "El contacto con los vecinos es fundamental para el funcionamiento de este sistema", destacó.

Para "aterrizar".

Consultado por El País, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Óscar Curutchet, opinó que "es una propuesta más para un municipio que para el gobierno departamental. Y a su vez, es el tema más complejo, el que tiene que ver con la presencia de hurgadores, que comprende a otros actores institucionales".

El jerarca dijo que la propuesta de Di Ruocco tiene un formato "muy asistencialista" y "líneas muy directrices y básicas" que son necesarias "aterrizar". "Si el Municipio lo ve viable, después la Intendencia de Montevideo lo va a analizar, pero hay muchos elementos a evaluar, de recursos humanos, económicos, de personal capacitado para realizar la tarea, horarios, turnos, etc. Son una cantidad de aspectos que obviamente no están contemplados en la propuesta", concluyó.

FISCALIZAR