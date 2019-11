Las zonas rojas del país serán el primer objetivo de Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La frase se convirtió en un video viral que los diferentes grupos de amigos en WhatsApp usan cuando quieren poner orden: “Se terminó el recreo”. El autor fue Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, que integra la coalición liderada por Luis Lacalle Pou. El objetivo del militar retirado fue marcar su impronta en los temas de seguridad y ayer la recordaron a coro en Rocha cuando el candidato del Partido Nacional anunció su compromiso con bajar los delitos.

“¡Hay que ganar para que se termine el recreo!”, le gritó un militante de la primera fila. Y el blanco reafirmó ese concepto con su propia frase. “Lo que se va a terminar es el carnaval de las promesas y el carnaval del gobierno”, dijo.



Pero de inmediato encarriló su discurso para uno de los principales problemas del país: la seguridad. Y ahí sí le respondió a ese grito desde la tribuna.

“Vamos a ir a cada rincón del país para combatir la industria del abigeato, y ¿vieron esos lugares en donde el Estado renuncio a su presencia? Las famosas zonas rojas. Bueno ahí es el primer lugar que va a ir el próximo gobierno: a las zonas rojas. Y ese mensaje tiene que ser claro”, prometió el candidato del Partido Nacional.



Para el blanco hay una sensación de “hartazgo” en la ciudadanía que reclama un próximo mandato con “autoridad”. “Desde el primer gobierno del Frente Amplio, hasta este ha habido un rosario de equivocaciones en la seguridad pública. Y lo que ha logrado es que mucho de los delitos cometidos no se denuncian”, sostuvo el aspirante a la banda presidencial.



Agregó que el 2 de marzo la Policía va a recibir instrucciones claras: “de atacar las bocas de pasta base” y “terminar con las zonas rojas”



Lacalle Pou piensa en el día después, y asegura que el domingo próximo solo se tiene una cosa para asegurar: que al día siguiente habrá un nuevo presidente electo. Pero insiste que no se puede dar nada por ganado, y busca calmar el triunfalismo que campea en cada acto de la fórmula blanca.

Argimón y Lacalle Pou hablan a partidarios en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo

A cada expresión de cautela en cuanto el triunfo la gente le responde con seguridad: “Vas a ganar Luis. No tengas duda”, dice una señora con la bandera del Partido de la Gente.



El discurso del candidato viene cumpliendo con los mismos temas en el cierre de la campaña electoral. Así fue ayer en Rocha y Maldonado. Lo que cambia son los énfasis, y una mayor tranquilidad entre la militancia y el equipo de trabajo del blanco, de que el triunfo el próximo domingo es una posibilidad más que alta.

Ya no son solo las clásicas selfies que saca el propio candidato con los celulares de los militantes, o los autógrafos en las banderas de los diferentes partidos de la coalición. Ayer en Rocha autografió varias camisas y remeras. “¿Estas segura?”, le preguntó Lacalle Pou a una señora. “Mira que este si que no destiñe ni sale”, le acotó en referencia al eslogan del Partido Nacional: “El blanco no destiñe”. Pero el dialogo siguió: “Dale Luis que estoy temblando. Firmala que esta después la cuelgo en casa”, remató la señora. “Bueno, pone tirante así queda bien”, dijo el candidato blanco y plasmó su rubrica.

Lacalle Pou firma autógrafos durante una gira por la ciudad de Rocha. Foto: Pablo S. Fernández

En la noche de Maldonado la concurrencia a la plaza fue alta. Pero el discurso de Argimón se interrumpió cuando un niño se perdió. En lugar del clásico aplauso, que se usa en las playas para que los padres lo encuentren, Lacalle saltó del escenario y pidió que lo subiesen allí. “Traelo para acá”, dijo para ubicar a sus padres.



La candidata a vice intentó continuar con el mensaje pero otro niño, sordo, pidió para subir al estrado y en su lenguaje de señas le dijo a Lacalle Pou que quería que él fuese el próximo presidente.

“¿Qué pasó ahora?”, preguntó Argimón en su tercer intento de continuar y es que una señora se acerca a darle un obsequio al candidato. El paquete tenia una medalla para Lacalle Pou y luego una señora gritó que era su cumpleaños. “Con toda esta distracción no sé que discurso vamos a hacer”, bromeó la aspirante a la vicepresidencia mientras los militantes le cantaron el “que los cumplas feliz”.



Ese es el ambiente que viven los blancos. Bien distinto a la ultima vez que la fórmula pisó Maldonado, aquel sábado de octubre donde el caso del intendente Carlos Moreira les había generado preocupación e incertidumbre sobre lo que pida pasar en las urnas.



Hoy el blanco cierra su campaña en Las Piedras. Y ayer en Maldonado recordó su ultimo acto en San Carlos la campaña pasada con la voz entrecortada y visiblemente emocionado.



“Todos sabíamos que no íbamos a ganar el balotaje. A partir del 26 de octubre fue todo cuesta arriba. Sin perjuicio de eso fuimos a todos los rincones del país hombro con hombro con Jorge Larrañaga. Teníamos una inmensa tranquilidad de haber hecho las cosas diciendo la verdad sin haber engañado”, dijo y agregó: “Sabiendo que era imposible ganar”.



Hoy Lacalle Pou sabe que la historia es distinta. “Ojalá que el resultado del domingo sea otro. Pero terminamos con la misma paz y tranquilidad”, remarcó.