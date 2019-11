Dirigentes de la coalición multicolor realizaron acto conjunto en el Molino de Pérez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón, Ernesto Talvi, Julio María Sanguinetti, Pablo Mieres y Juan Sartori dijeron presente en un acto conjunto que reunió a la militancia multicolor en el Molino de Pérez, en el barrio Punta Gorda.



Los dirigentes se tomaron la primera foto juntos, un hecho sin precedentes en la campaña, cuya no concreción hasta el momento había sido remarcada por el Frente Amplio y Daniel Martínez como una muestra de falta de unidad en los partidos opositores.

La primera en tomar la palabra fue la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional Beatriz Argimón, que aseguró sentirse emocionada por “poder ver flamear en este lugar a la más linda de todas las banderas rodeada de todas las banderas de todos los partidos que firmaron un compromiso por un mejor Uruguay”.



Beatriz Argimón. Foto: Francisco Flores.

“Estos partidos le han dado contenido a un compromiso que ustedes hicieron. Porque ustedes le han dicho no a la violencia y al narcotráfico instalado a lo largo y ancho del país”, agregó entre aplausos Argimón. Luego se dirigió a los uruguayos que “quieren avanzar hacia un cambio”: “para nosotros no hay varios pueblos, hay un solo pueblo uruguayo”, finalizó.

La fórmula del Partido Nacional. Foto: Francisco Flores.

Luis Lacalle Pou recordó a los militantes de Montevideo que anduvo “por todo el país con los programas de gobierno (de los partidos opositores), diciéndole a la gente que eran excelentes programas”. “El compromiso es con la gente, no entre los políticos primariamente (…) yo en el acierto o en el error me he dedicado a construir buenas relaciones con gente que no era de mi partido político y que siento que quieren bien al Uruguay”.



El candidato presidencial por el Partido Nacional llamó a que este domingo 27 de octubre la gente piense en un cambio de gobierno, se indigne “pacíficamente” y “sacuda la modorra” porque quiere transformar su vida y la vida de su familia “para bien”.



Manini Ríos y Pablo Mieres se saludan durante el acto. Foto: Francisco Flores

Guido Manini Ríos expresó ante la prensa que ha “trabajado por nuestro proyecto, no tenemos críticas y matices con otros partidos, jamás nos interesó. Ahora es claro que el objetivo es iniciar un proceso de cambio necesario y la única forma es que triunfe la fórmula del doctor Lacalle”.



El senador electo y líder de Cabildo Abierto también habló del pedido de desafuero que pesa en su contra por el caso Gavazzo: “Nosotros entendíamos que no teníamos fueros, ahora será el Poder Legislativo el que va a resolver”, dijo.

Por su parte Ernesto Talvi manifestó que “este es un acto hermoso que reafirma la vocación de cambió detrás de un proyecto de país y un programa de gobierno acordado entre cinco partidos (…) el país debe empezar a revertir la fractura social, estamos muy ilusionados con empezar a trabajar”. “Este gobierno gastó mucho y gastó mal, nosotros vamos a trabajar muy duro y vamos a respetar el bolsillo del contribuyente”, aseguró.



Preguntado sobre si habrá un cambio en la gobernanza de la educación, Talvi respondió: “La participación docente se va a mantener en un marco de cambios de la estructura del gobierno de la educación”.