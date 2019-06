Votó Jorge Larrañaga en Paysandú y apuntó contra Vázquez por la cadena nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato nacionalista Jorge Larrañaga votó esta mañana en el Liceo N°5 de Paysandú y previo a sufragar, en el circuito 9 del Liceo 5 de su ciudad natal, dijo que no hará uso de de la cadena de radio y televisión de la manera que se la impuso el gobierno que sería en el día de mañana.

Larrañaga mencionó que la carta recibida en manos de Silvia Ferreira elevada por las autoridades indicaba que era para el día siguiente del las elecciones internas, “sino me afectó el aire de la madrugada, es primero de julio”, dijo Larrañaga.

“¿Cómo que no la firmó?, la tenemos a la carta firmada por el Presidente”, acotó el líder de Alianza Nacional en referencia a interpretaciones contrarias manifestadas por el oficialismo y sostuvo que a él lo había llamado el pro Secretario de la Presidencia. “Me dijo claramente que tenía que ser el lunes o a lo sumo podría gestionar dos o tres días mas. Le respondí que es inadmisible porque el antecedente del anterior plebiscito, José Mujica con el pro Secretario Guerrero otorgaron de común acuerdo con los que estaban en una posición y la otra, cinco días antes de la elección de octubre del 2014”, recordó.

Jorge Larrañaga insistió en que hay que andar con la verdad “y no utilizar el poder de la forma que se utiliza. Creo que es una reacción antidemocrática”.



Esta mañana el presidente Tabaré Vázquez dijo que "el que firma la resolución soy yo y yo no firmé nada". Sobre esto el senador nacionalista consideró que el presidente “se desdijo” y que cambió de posición.



“No hay ningún problema, pero la semana que viene no vamos a utilizar en las condiciones que se pretendía que nosotros utilizáramos la cadena de radio y televisión, no puede faltarle el respeto, no a mí que no me importa nada, Jorge Larrañaga. Importa las más de cuatrocientas mil personas, esas son las que importan, las que firmaron y las que no firmaron porque la cadena no le pertenece al señor Presidente, le pertenece a todos los uruguayos”, acotó.



Jorge Larrañaga dijo antes de retirarse del lugar de votación que se va a comer “un churrasco” y viaja inmediatamente a Montevideo.