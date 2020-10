En vivo: diputados votan el Presupuesto Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Cámara de Representantes comenzó este domingo 11 de octubre la votación y discusión en el Plenario del presupuesto quinquenal. Esta sesión especial para el tratamiento del Presupuesto Nacional comenzó con la exposición del miembro informante del proyecto aprobado en mayoría en Comisión, Sebastián Andújar.

Andújar, presidente de la comisión que estudió el presupuesto, dijo que este presupuesto "tiene una característica muy especial" que marca un proyecto "económico y filosófico que los uruguayos eligieron cuando votaron por cambiar de gobierno". Y eso lo tienen que tener en cuenta todos los diputados, agregó, tanto los de la coalición como los de la oposición.

Este presupuesto "no tiene impuestos", destacó al inicio de la sesión especial. Y dijo que "hasta el momento no se nos ha especificado dónde está el recorte y qué política no se va a poder implementar (...) a veces los títulos generan comentarios del 'país de la tijera'". "Administrar bien", agrega, "buscar la eficiencia no significa recorte. Recorte a veces se malinterpreta".

"Vamos a defender este presupuesto, con conocimiento de causa", dijo el diputado Andújar. "En los últimos 10 años el descontrol del gasto que hubo incide directamente en este presupuesto. Es muy importante saberlo", agregó.



"Este presupuesto apunta a las personas, porque lo importante son los uruguayos y a eso es a lo que le pusimos el foco", dijo el presidente de la comisión que analizó el presupuesto.

El diputado Alejandro Sánchez, diputado del Frente Amplio (FA), fue el primero de la oposición en tomar la palabra. Al comenzar, agradeció "el trabajo" de los funcionarios de la cámara de Representantes.

Sánchez reconoció que Andújar la "conducción que tuvo en la comisión", porque en ella se pudo trabajar y en donde "nosotros, que somos la minoría, nos pudimos expresar".

El presupuesto "le da la espalda a las necesidades del pueblo, y descarga sobre los asalariados, los pasivos y los pequeños y medianos comerciantes un ajuste muy importante", manifestó Sánchez.

"Este presupuesto desconoce avances importantes. Esto ha sido una prédica constante del gobierno", argumentó y agregó que "consolida un enorme poder concentrado en la presidencia de la República".