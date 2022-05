En video: polémica en el Senado por remera de "Todos somos familiares"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La sesión de la Cámara de Senadores tuvo polémica este miércoles a causa de una remera con la leyenda "Todos somos familiares", que recuerda a los desaparecidos en dictadura, que usó la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura al asumir la presidencia en lugar de Beatriz Argimón.

"Usted tiene todo el derecho de ingresar a sala con la remera que le parezca, nunca hemos puesto en consideración ni condición en ese sentido. Pero en el momento en que pasa a presidir el Senado nos está representando a todos. La bancada de senadores del Partido Nacional quiere dejar constancia, sin levantar el tono, de que usted, de esta manera, no nos está representando a todos utilizando esa remera que usted tiene todo derecho de utilizar en todo el recinto. En el único lugar que no lo puede hacer es presidiendo el Senado de la República. queremos dejar esa constancia nada más", dijo el senador nacionalista Gustavo Penadés.

Amanda Della Ventura preside el Senado con la remera de "Todos somos familiares". Foto: Captura de video

Desde el Frente Amplio le respondieron los senadores Lauro Menendez, Enrique Rubio y Liliam Kechichián, que apoyaron a Della Ventura y pidieron que se explicitara si existe un artículo que impida el uso de esa vestimenta.



A su turno, la senadora nacionalista Graciela Bianchi encendió más los ánimos al calificar de "inconducta" la actitud de Della Ventura y recordar que esta no es la primera vez que lo hace, ya que anteriormente se desató otra discusión por el uso de un tapaboca y un pin a favor del "SÍ" en el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

Amanda Della Ventura con el tapaboca del "SÍ" en sesión. Foto: Captura

"¡Otra vez en lo mismo!", dijo Bianchi y sostuvo que la Presidencia de la Cámara es un "cargo institucional" que "representa al Estado" y por eso no puede usar una remera que sí puede utilizar al estar en su banca. "Si eso hay que decirlo estamos peor de lo que yo pensaba", agregó.



"Mientras usted está sentada en la banca, usted puede hacer lo que quiere. Tiene suerte que no soy la vicepresidenta de la República, porque yo tampoco dejaría en una banca determinadas expresiones", enfatizó Bianchi.

También el senador frenteamplista Charles Carrera se expresó sobre el tema y preguntó por qué "se violenta el decoro con una remera que diga 'Todos somos familiares'". "Y no aceptamos de ninguna manera que la senadora Bianchi hable de inconducta de una compañera de nuestra bancada. No lo aceptamos de alguien que es un ejemplo de inconducta en este Parlamento", agregó Carrera.

Por su parte, el senador nacionalista Sebastián Da Silva le preguntó a Della Ventura si "era necesario" que usara esa remera "sabiendo que esta discusión se iba a dar". "No es por usted, es por el cargo que está ostentando. Es un principio de republicanismo y democracia y no vale victimizarse, porque quien provoca esto es quien sube a la Presidencia del Senado con una remera que no representa al cuerpo", afirmó.



Della Ventura escuchó los diversos argumentos y dio por finalizada la discusión diciendo que ella no sabía que iba a tener que asumir. "Y estoy plenamente convencida de que mi imparcialidad no cambia por estar con una vestimenta como la que estoy", agregó. Acto seguido, pasó a leer el orden del día.