Vicepresidente de Antel: "Para el gobierno anterior lo estratégico fue otra cosa, no poner conectividad"

Cuando las nuevas autoridades asumieron, en Antel se inició un proceso de tres pasos para analizar la construcción del Antel Arena: una auditoría técnica, el pasaje de los resultados a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y la realización de una denuncia penal. Ayer se conoció el informe de la junta, que marcó violación de principios y normas éticas en la construcción del denominado espacio multipropósito.

"¿Por qué Antel tenía que hacer este complejo, cuando en el mundo los arenas son patrocinados por empresas telefónicas?", cuestionó Robert Bouvier, vicepresidente de Antel. "Ahí arranca mal, con la decisión política de desobedecer a todos los organismos de control del Estado, como el Tribunal de Cuentas y demás, que decían que estaba por fuera de los cometidos de Antel", agregó en diálogo con "Punto de Encuentro" (Radio Universal).



Es por este motivo que Bouvier considera que "para el gobierno anterior lo estratégico fue otra cosa, no fue poner conectividad, no fue que la gente humilde tuviera acceso a internet, fueron otras cosas", dijo.



De esta forma también respondió a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien envió una carta al presidente de Antel, Gabriel Guruméndez, en la que planteaba que se debía avanzar con la fibra óptica en 55 barrios carenciados de la capital. "Intimándonos a nosotros que hace un año y poco que estamos en la gestión a que hagamos eso me parece que no corresponde", expresó.



Ahora, indicó, la empresa buscará gestionar el complejo Antel Arena para sacarle el mayor provecho. "El complejo está, es un excelente complejo, el problema es lo que costó", indicó.

De acuerdo al informe de la junta anticorrupción que fue divulgado ayer por la tarde -y que toma como insumo principal los hallazgos de Ecovis-, “la obra supuso un sobrecosto de US$ 63.221.147 respecto a lo previsto originalmente”.



El fallo de la Jutep fue firmado por los tres integrantes del directorio, lo que incluye a la presidenta Susana Signorino (que responde a Cabildo Abierto), al vicepresidente Guillermo Ortiz (del Partido Nacional) y al vocal Jorge Castro, quien representa al Frente Amplio. “Salió por unanimidad”, destacó en ese sentido Signorino, en diálogo con El País.