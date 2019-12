Vázquez prepara propuesta de medicamentos de alto costo para el próximo gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Tabaré Vázquez dijo que cada mes firma resoluciones por entre US$ 3 millones y US$ 3,5 millones de fondos de Rentas Generales con destino al Fondo Nacional de Recursos, y anunció que trabaja en una propuesta sobre medicamentos de alto costo para dejarle al próximo gobierno.

Los anuncios se dieron ayer, en la Torre Ejecutiva, en el marco de una mesa de diálogo sobre la judicialización de procedimientos de diagnóstico y terapéuticos a brindar por el Fondo Nacional de Recursos (FNR).

La misma estuvo encabezada por Vázquez. También estuvieron presentes el prosecretario, Juan Andrés Roballo; el ministro de Salud Pública, Jorge Basso; la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Marina Blengio, y el presidente del Colegio Médico del Uruguay, Blauco Rodríguez.

Vázquez remarcó que "sobran los dedos de una mano para contar los países que disponen de una herramienta solidaria" como el Fondo Nacional de Recursos uruguayo: "Hace a lo que es la justicia social y la solidaridad entre todos los uruguayos".

El presidente dijo que mensualmente destina entre US$ 3 millones y US$ 3,5 millones lo que hace que "estemos invirtiendo cerca de US$ 40 millones por año" en tratamientos terapéuticos y de diagnóstico. "Ojalá el país pueda seguir manteniendo esto, pero aparecen dificultades, ya no en el horizonte sino muy cercanas, y es a veces la discusión que existe de si hay que dar tal o cual medicación, si hay que cumplir con entregar gratuitamente tal procedimiento de diagnóstico", dijo Vázquez. Y agregó: "Creo partiendo desde la convicción del gobierno y la personal que esa herramienta hay que cuidarla y es bueno que nos reunamos distintos actores vinculados al tema para ver cómo podemos encarar no solo el futuro lejano, sino el futuro inmediato. Este es un problema grave que deberá enfrentar el próximo gobierno”, señaló.



En este sentido dijo que quiere "empezar a trabajar aquí para ver si podemos elaborar una propuesta con análisis crítico de la situación, con método científico, estudiar en profundidad las temáticas y ver si podemos elaborar una síntesis que apoye al próximo gobierno para que se pueda desarrollar una política de estado en un tema tan importante como es la salud".