Un 76% de los uruguayos considera que edad jubilatoria se debería mantener en 60 años

Una encuesta de Equipos Consultores publicada este martes por Subrayado indica que 76% de los uruguayos considera que la edad jubilatoria se debería mantener en 60 años. Esto representa un punto porcentual menos que el relevamiento de abril y dos respecto a diciembre de 2020. En tanto, 21% considera que debe elevarse a 65 años la edad jubilatoria.

Respecto al nivel de información sobre el sistema de jubilaciones, 53% opinó que está muy o algo informado, mientras que 44% en el otro extremo, poco o nada informado, según el informe "Opiniones sobre la Reforma de la Seguridad Social" de Equipos Consultores. Sobre cuál es la edad mínima jubilatoria en Uruguay, 63% respondió que es 60 años, y 34% dijo que es 65 años.

Ante la consulta "¿a qué edad cree que se va a jubilar?", se respondió en promedio 65,3 años. En tanto, la percepción de a qué edad promedio se jubilan los personas en Uruguay, el promedio marcó: 64,3 años.



Los encuestados también señalaron que la edad promedia de aportes es de 35,3 años y con una percepción de vida promedio de 78,1 años.



El 29% entiende que el sistema de jubilaciones actual es bueno o muy bueno, cuatro puntos menos que en la encuesta de diciembre pasado. Mientras que 36% lo evalúa como malo o muy malo, dos puntos porcentuales menos que en diciembre. Las opiniones intermedias se ubican en 31%, tres puntos porcentuales menos que en último mes del año.

La brecha se amplía más sobre la justicia del sistema vigente. Recoge 61% de opiniones negativas y 13% de opiniones positivas. Este último indicador resulta cuatro puntos porcentuales menos que en diciembre de 2020.



Las opiniones negativas también predominan en la percepción de cobro de la jubilación respecto a los aportes realizados. Un 71% -mismo nivel que en diciembre pasado- opina que cobra o cobrará mucho menos o menos que lo que aportó, mientras que 3% entiende que cobra mucho mayor o mayor a los aportes realizados.



El 47% consideró que la Caja Militar es la más privilegiada del sistema actual.

Importancia de la reforma e ingreso mínimo

Sobre la necesidad de reformar el sistema de jubilaciones actual, 50% lo considera como una prioridad, lo que implica ocho puntos porcentuales más que el último relevamiento de abril.



En tanto, 42% calificó la reforma de importante, pero no una prioridad, lo que se traduce en seis puntos porcentuales menos que la última encuesta. El porcentaje de aquellos que consideran que no es importante pasó de cuatro a seis puntos porcentuales respecto al último relevamiento.

Puntualmente sobre la urgencia de esta reforma, la mayoría, 67% lo calificó como un tema urgente y 31% que no lo es.



La mayoría, 53% opinó que debe otorgarse un ingreso mínimo a todas las personas que no cumplan los requisitos para cobrar una jubilación. En tanto, 40% consideró que solo deberían cobrar un ingreso mínimo quienes están en situación de pobreza.



Sobre los ingresos jubilatorios, 36% indicó que le van a alcanzar los ingresos para cubrir los gastos pero sin posibilidad de ahorrar, mientras que 28% opinó que estos ingresos no alcanzarán para cubrir sus gastos.

La encuesta se realizó entre el 23 de junio y el 2 de julio de 2021 a 500 personas mayores de 18 años de todo el país. Tiene un margen de error máximo de 4. 4%, dentro de un intervalo de confianza del 95%, indicó Equipos Consultores.