Un Solo Uruguay señala “pendientes” del gobierno; El movimiento rural se reunirá este domingo en Durazno

Los autoconvocados del campo reunidos en el movimiento Un Solo Uruguay se volverán a encontrar este domingo 23 en Durazno, donde se juntaron por primera vez en 2018. Esta vez no será un acto de masas, como ocurrió en los dos primeros años, pero sí realizarán una proclama para abrir el debate con sus integrantes y marcar los lineamientos que consideran centrales para “el futuro del país”.

El vocero del movimiento, Marcelo Nogué, dijo a El País que si bien tienen posición sobre la mayoría de los temas que se pondrán a consideración de la población en el referéndum del 27 de marzo, donde el Frente Amplio y el Pit-Cnt buscarán derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), no realizarán una campaña como organización.



“Tenemos una clara posición de que hay varios artículos que se quieren derogar que hacen referencia al movimiento desde su origen. Se tienen que mantener, no hay que derogar, opinó.



Para el dirigente el referéndum se trata de una “elección de medio tiempo al estilo argentino”. “A nosotros no nos corresponde (hacer campaña”, remarcó.

Sobre la marcha del gobierno dijo que el balance por el momento muestra “cosas buenas y varios pendientes”.



“La derogación de la inclusión financiera, los trabajos que uno ve por eliminar gastos superfluos del Estado, son puntos buenos. Coincidimos en que Uruguay va a poder salir adelante a partir de la inversión privada y del empuje de los privados, porque ya desde lo público no se puede más. Hay varios pendientes que son las reformas más de fondo, una reforma del Estado que achique y sin duda una descentralización real que está pendiente”, planteó Nogué.

En cuanto a los combustibles, Un Solo Uruguay espera que se pueda avanzar para bajar los costos al público en lo que resta del periodo.