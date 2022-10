Uruguay se abstiene de votar en OEA tratar revocación de credenciales de enviado de Guaidó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La OEA rechazó el jueves considerar en su asamblea anual un proyecto de resolución para revocar las credenciales del representante de Venezuela, que desde 2019 es un delegado del líder opositor Juan Guaidó.



La iniciativa, promovida por once países encabezados por Antigua y Barbuda, no logró el apoyo de dos tercios de los miembros de la OEA requeridos para ser incluida en el temario de la 52 Asamblea General de la organización, que se desarrolla esta semana en Lima.



Al votarse en el inicio de la plenaria la incorporación del proyecto de resolución en los debates, 18 países se pronunciaron a favor, entre ellos Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y México, además de Honduras y la mayoría de las naciones caribeñas.



Cuatro votaron en contra (Canadá, Estados Unidos, Guatemala y Paraguay), y nueve se abstuvieron (Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana y Uruguay). Nicaragua y Venezuela estaban ausentes.



El proyecto de resolución buscaba "revocar la aceptación del representante permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela en enero de 2019".



Esa banca fue asumida por un enviado de Guaidó, quien en enero de 2019, cuando Maduro asumió un segundo mandato tras cuestionados comicios, se declaró presidente encargado de Venezuela, invocando su condición de jefe de la Asamblea Nacional.



El texto también pedía "considerar" que Venezuela "dejó de ser miembro de la Organización de los Estados Americanos el 27 de abril de 2019". Ese día se cumplió el plazo para que Caracas formalizara su retiro de la OEA, notificada por el gobierno de Nicolás Maduro dos años antes.



Pero el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo el miércoles que el proceso de salida de Venezuela no se ha completado por deudas de "algunos millones de dólares" con la organización.



"Aquí hoy nadie ganó, perdió la OEA. Perdió una vez más su credibilidad", dijo el embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, asegurando que su delegación a futuro no reconocerá ninguna votación en ningún tema que incluya un voto del representante de Guaidó.



Antes de la votación sobre la inclusión del proyecto de resolución en el temario se generó una discusión sobre el número de países miembros de la OEA, y por ende, sobre cuál es la mayoría de dos tercios.



Sanders afirmó que son 34 miembros, señalando que Cuba no participa en la OEA desde su exclusión en 1962, a pesar de que en 2009 la organización resolvió dejar sin efecto esa decisión.



Pero el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi, sostuvo que oficialmente son 35, dado que Cuba fue "suspendida" pero esa sanción fue levantada y, además, La Habana nunca notificó su intención de salir.