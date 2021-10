UPM y trabajadores siguen negociando "de manera bipartita", dijo Mieres tras reunión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Las partes manifestaron la posibilidad de avanzar y de encontrar caminos en la búsqueda de la renovación del convenio colectivo de manera bipartita", destacó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, sobre la intervención que solicitó UPM y las empresas contratistas tras el freno en el avance en las negociaciones con los trabajadores en el marco de la construcción de UPM2.

"Compartimos en la medida que las partes entienden que pueden seguir dialogando y negociando entre ellos, mucho mejor", dijo Mieres, aunque precisó que quedó convocada una reunión para este lunes "en la eventualidad de que nuevamente se produzca alguna dificultad".

El ministro señaló que en la reunión de este viernes no se negoció "nada en particular", sino que "cada parte dejó establecida su posición".



Consultado sobre las medidas de paro que viene realizando el sindicato, Mieres dijo que no se habló de eso en la reunión, pero que tiene entendido que siguen vigentes por lo que es aún más necesario que se llegue a un acuerdo.



Respecto a qué falta para acordar, el ministro dijo que son varios temas los que están arriba de la mesa y declinó dar detalles sobre las diferencias entre las partes.



Un tema paralelo a las negociaciones que se están llevando adelante, dijo Mieres, es la situación de los trabajadores que no pueden cumplir con sus tareas a causa de los paros que lleva adelante el sindicato. "Nosotros tenemos la obligación como gobierno de hacer cumplir la ley, que lo que dice es que la persona que quiere trabajar tiene derecho a trabajar", apuntó.