TV Ciudad: IMM no sancionó por zócalo que decía “Carolina Cosse-Su Majestad”

En una respuesta a un pedido de informes realizado por el abogado y exedil Andrés Ojeda, la Intendencia de Montevideo señaló que no se sancionó a una funcionaria de TV Ciudad por colocar un gráfico que decía “Carolina Cosse-Su Majestad” en una entrevista a la intendenta.

En la escueta respuesta, firmada por la asesora Rosana Paredes, se indicó que la responsable de la colocación del zócalo durante el informativo es “una funcionaria del Fideicomiso TV Ciudad”, aunque no detalla su nombre. Y se informó que no se dispuso sumario o investigación administrativa por este hecho y tampoco por la publicación de un tuit desde la cuenta de TV Ciudad que anunciaba el programa “La letra chica” y agregaba: “Yo firmo contra la LUC”. Dicha publicación fue realizada por “una funcionaria que se desempeña en Comunicación Institucional de TV Ciudad”. Consultada la administración Cosse sobre si se debía sancionar, la intendencia sostuvo que se incurrió en una falta por parte de la “funcionaria de la intendencia”, pero no respondió la pregunta.



Las respuestas no conformaron a Ojeda, quien dijo a El País que “el monosílabo” de la intendencia constituye “una tomadura de pelo”.

“Hubiera sido más honesto negar información que responder esto. Desde ya podemos anunciar que habrá una repregunta en virtud de la escasez de la información brindada”, adelantó el abogado.