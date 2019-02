Una trágica muerte que tensó el clima electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la mochila de Felipe Cabral solo estaban los pinceles y los aerosoles. El muchacho —un rapero y grafitero de 29 años conocido en su círculo como "Plef" y con militancia en el Partido Comunista— había llegado en bicicleta hasta una casa abandonada en la esquina de Rambla República de México y Belastiquí, en Punta Gorda. Allí pintó un grafiti y después le sacó fotos.

Por razones que la Policía y la Fiscalía aún investigan, apareció muerto con un disparo en la cabeza en la tarde del sábado. Con el paso de las horas se supo que es hijo del músico Mario "Chichito" Cabral, integrante de las míticas bandas uruguayas Tótem y El Kinto. En el lugar no se encontró el arma y en una primera instancia la Policía había descartado la hipótesis de robo.

Si bien una fuente policial dijo ayer a El País que el caso no tiene "ningún ribete raro", sí derivó en un inesperado y violento choque político entre oficialismo y oposición por la seguridad pública, que apunta a convertirse en el principal tema de debate de la campaña electoral.

Este debate llega antes de que el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga presente el próximo lunes todas las firmas de la campaña "Vivir sin miedo —más de 400.000, según dijo el senador a El País— para impulsar un plebiscito que habilite una reforma constitucional y, entre otras cosas, permita patrullas militares, allanamientos nocturnos, la suspensión de los beneficios liberatorios para quien cometa delitos graves y la prisión permanente revisable.

Como respuesta, el Pit-Cnt, el Frente Amplio y otras organizaciones sociales apuestan a una contracampaña similar a la del "No a la Baja". En los hechos los dirigentes frenteamplistas han empezado a participar de esa campaña, al menos en redes sociales. Y ya queda claro cuál será el relato de la izquierda: que la reforma constitucional de Larrañaga es un camino peligroso y que campañas así incitan el odio y la intolerancia, e incluso pueden provocar muertes inocentes.

Barbarie.

El senador frenteamplista Marcos Otheguy (Rumbo de Izquierda) se enteró del caso porque su hijo Manuel se mueve en el ambiente rapero y conocía a Felipe Cabral. Y el martes no dudó en escribir un tuit para vincular el hecho con la campaña de Larrañaga.

Aunque a ciencia cierta no se sabe cómo fue la muerte del muchacho, el exsenador de la lista 711 sostuvo que "las campañas promotoras de barbarie como las de Vivir sin miedo se sabe cómo empiezan pero nunca cómo terminan".

En una línea similar, la senadora y exministra del Interior Daisy Tourné escribió que se sigue estimulando "el miedo y el odio y habrá más dolor de inocentes". Y el precandidato Mario Bergara, quien quiere prohibir la tenencia de armas, agregó que "vivir sin miedo es poder pintar un grafiti en medio de la tarde y que no te maten".

¿No es un exceso calificar de campaña de barbarie la propuesta del senador blanco? Otheguy respondió a El País que Larrañaga "impulsa el camino de la radicalización".

Y dijo que tiene miedo de que se disparen los casos de justicia por mano propia y linchamientos, como ha pasado en otros países.

Cuando Larrañaga leyó el tuit de Otheguy, y luego lo escuchó en una entrevista radial matutina, se tomó unas horas para responder. Lo acusaban de ser responsable de la muerte de un joven, ni más ni menos. Nunca le había pasado algo así.

Sobre el mediodía escribió en su cuenta de Twitter que la acusación es "de una insania lamentable" y que no se puede llegar tan lejos. Más tarde visitó la sede de la Confederación de Cámaras Empresariales y a la salida habló con los medios. "Si a ocho meses de una elección estamos así, ¿cómo vamos a terminar?", preguntó.

Después llamó por teléfono a Otheguy. Le dijo que era una bajeza lo que había hecho y que no podía aceptar una acusación así. "Nunca había sido víctima de un agravio de ese tipo", le comentó el senador blanco, según relató a El País.

Del otro lado, el senador frenteamplista se mantuvo en su postura y le dijo que esto no se trataba de descalificaciones personales. Mientras, varios días más tarde, la trágica muerte de Felipe Cabral en la rambla de Punta Gorda aún espera una explicación.

La Policía dice que "no hay ningún ribete raro" en muerte de rapero

La muerte de Felipe Cabral se encuentra en una etapa de investigación y puede haber novedades en el correr de esta semana, según dijeron dos fuentes policiales a El País.

"Para nosotros es un homicidio más, pero no hemos encontrado ningún ribete raro", dijo uno de los informantes, quien no descarta ninguna hipótesis, aunque en primera instancia la Policía no manejaba el robo como una opción posible.

Felipe Cabral apareció muerto el sábado de tarde.

Sobre las 19.30, una familia que volvía de la playa lo vio en la rambla de Punta Gorda y alertó de inmediato a la Policía que había un hombre "tirado al lado de su bicicleta y su mochila", según informó Telenoche.

Las mismas personas habían visto al joven tirado en la vereda más temprano cuando llegaban a la playa, pero le restaron importancia al hecho. Pensaron que se trataba de alguien que dormía en la calle y no de un homicidio o un caso trágico, según contaron después.

Los investigadores encontraron junto al cuerpo una cámara de fotos y una mochila con pinceles y varios aerosoles. El muchacho, de 29 años, no tenía documentos en el bolso ni en su ropa.

La Policía calificó el episodio como "muerte dudosa" y en el caso trabaja la fiscal de homicidios Mirta Morales.

Los vecinos de la zona dijeron que no escucharon disparos ni nada que hiciera sospechar qué sucedió con este joven en la tarde del sábado.