Trabajadores de Jornales Solidarios y Plan ABC piden mantener su fuente laboral

Mientras dentro de la Torre Ejecutiva el presidente Luis Lacalle Pou se reúne con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, frente al edificio un grupo de trabajadores que se identifican como "jornaleros solidarios", reclama al Gobierno que les mantenga su fuente laboral ante el inminente fin del programa impulsado por Presidencia.

Carina Camacho, integrante del movimiento, explicó a El País que si bien el plan de Jornales Solidarios depende de Presidencia de la República, este miércoles se reunieron también con los trabajadores del plan ABC de la Intendencia de Montevideo, "Ahora estamos todos juntos pidiendo mantener una fuente laboral que no nos deje desnudos ni a pie.

Es un título que tenemos de Jornales Solidarios o ABC, pero somos todos uruguayos", sostuvo.



"El 31 a los Jornales Solidarios se nos termina todo. Estamos trabajando seis días por 5.300 pesos, no es algo digno", dijo Camacho y señaló que lo que piden es una extensión del plan o un trabajo que les "dé la seguridad de tener el pesito en el bolsillo a fin de mes".



"Necesitamos algo fijo, no podemos estar mendigando y cada tanto hacer una marcha para que nos escuche el que nos quiere escuchar y haga oídos sordos el que no nos quiere oír. Nosotros somos el pueblo", remarcó.

Camacho sostuvo que dependen del presidente. "Si él quiere nos puede dar trabajo, puede hacer una bolsa laboral, puede hacer lo que hicieron en pandemia", agregó.