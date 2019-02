Topolansky: "Hay torpezas de los dos lados, son caribeños", dijo sobre Maduro y Guaidó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta Lucía Topolansky habló este miércoles sobre la situación que atraviesa Venezuela, de la postura de Uruguay al respecto y de Juan Guaidó y Nicolás Maduro.

"Hay torpezas de los dos lados porque son iguales, son caribeños. Es tan caribeño y tan estridente Maduro como Guaidó, Guaidó como Maduro", dijo Topolansky.

"Tengo una pena en el alma. No sólo por Venezuela, sino por Latinoamérica, porque es una situación sumamente difícil. Nosotros, desde Uruguay, estamos haciendo crecientes esfuerzos porque entendemos que el problema es entre guerra y paz. Pensamos que tenemos que trabajar todos para el escenario de la paz porque el escenario de guerra no le conviene a Venezuela ni a nadie en Latinoamérica", dijo en una entrevista radial con el periodista argentino Luis Novaresio en su programa “Novaresio 910”.

Topolansky dijo que lo mejor para superar la situación que se vive en el país caribeño es "encontrar una salida negociada”. “Negociación no es igual a diálogo porque se han querido confundir esas palabras. Yo, cuando dialogo con alguien, me siento con el tiempo del mundo y voy tejiendo acuerdos. Esta es una situación extrema, donde yo tengo que buscar -en el cortísimo plazo- una salida negociada. Y, cuando negocio, te doy para que me des. No es: 'Te impongo esto'. Ni de un lado, ni del otro, ni del otro… Porque son varios los actores", aclaró.

“Lo que hay es una situación de crisis que puede derivar en guerra”, dijo la vicepresidenta cuando fue consultada sobre si en Venezuela hay un Estado de derecho.



“Nosotros, lo que proponemos, son elecciones libres y totales. Esto quiere decir supervisadas por Naciones Unidas. La ONU es el único organismo internacional con autoridad para intervenir en esa situación porque la OEA ha tomado partido por una de las partes” y agregó: “Cuando se toma partido ya no se puede supervisar en neutralidad. Ha cometido graves errores".

Topolansky dijo que la condición que puso Uruguay para que ingresara la ayuda humanitaria en Venezuela fuera “sin politización”. “Que venga la Cruz Roja Internacional u otro organismo y se haga cargo sin robos, sin escenarios musicales”, comentó.



Además dijo que la ayuda humanitaria en Venezuela, dada la crisis en la que está sumergida, “es una propina para los 17 millones que son”. Pese a esta afirmación de Topolansky, según el último censo realizado en Venezuela -data de 2017- en el país vivían 31,9 millones de personas.