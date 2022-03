Topolansky deja el Parlamento tras más de 20 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora del Frente Amplio Lucía Topolansky renunciará a su banca en la cámara mañana, tras más de 20 años como parlamentaria, luego que la pandemia no la dejara trabajar "full time" como cree que debería ser, y en busca de una "renovación" de figuras políticas.

La legisladora y exvicepresidente anunció la noticia en la reunión de bancada de senadores de la coalición de izquierda semanas atrás en donde expuso algunas de las razones que la llevaron a tomar esta decisión, y que habilitará la entrada al Senado del hoy diputado por Canelones Sebastián Sabini.



Por un lado habló de “renovación” en los lugares de la conducción política de primera línea en el Frente Amplio, pero en particular en el Movimiento de Participación Popular (MPP) que lidera su esposo, el expresidente José Mujica.



Otra de las razones, según comentaron a El País fuentes parlamentarias, fue que no pudo desempeñar su rol en la actual legislatura como le hubiera gustado, sencillamente debido a las limitaciones de la pandemia.

"La vida continúa y la gente no es eterna, siempre se va recambiando y yo tenía esto en mi horizonte, pero la pandemia me ayudó a tomar esta decisión y estoy contenta porque el tiempo que tenga para la política no lo voy a tener tan atado a una responsabilidad electiva porque esa palabrita representante nacional es un compromiso muy serio y uno tiene que cumplir determinadas cosas. Yo puedo militar a nivel de un comité y estoy mucho más libre, entonces si esto recrudece o lo que fuere yo tengo una libertad que no estaba teniendo y estaba cumpliendo mal y esos dos años fueron muy penosos para lo que yo creo que tengo que hacer", dijo Topolansky este lunes entrevistada por Fácil Desviarse en Del Sol. "Yo creo que es una tarea que se tiene que cumplir full time y cuando no se puede cumplir más vale correrse", agregó la senadora.

La renuncia dejará un hueco en la bancada del partido de la oposición, ya que ha sido Topolansky la figura que condujo algunas negociaciones importantes con la coalición oficialista. Por ejemplo, aquellas para definir los nombres para ocupar cargos políticos que requieren venias o mayorías especiales en el Parlamento.



Topolansky lleva más de 20 años dentro del Parlamento en diferentes roles. En 2000 asumió como diputada suplente de Jorge Quartino hasta su fallecimiento en que ocupó la banca. En 2005 fue electa senadora y cinco años más tarde volvió a ganar la banca siendo la senadora más votada de la lista más votada, del lema más votado. Esto la llevó a tomarle juramento como presidente a su esposo José Mujica en 2010. En 2014 fue reelecta como senadora, cargo que ocupó hasta setiembre 2017 cuando asumió como vicepresidenta hasta febrero 2020, tras la renuncia de Raúl Sendic. En 2020 asumió como senadora hasta hoy.



En 2010, además, la ausencia temporal del presidente y vicepresidente la llevaron a asumir la presidencia, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de Uruguay, rol que luego volvió a ocupar temporalmente.

Topolansky es la última legisladora de la vieja guardia del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros que permanece en el Parlamento tras el reciente fallecimiento de Eduardo Bonomi, la renuncia de Mujica y de Ernesto Agazzi en 2016.

En octubre del 2020, Topolansky -que ahora ante la consulta de El País prefirió no hacer declaraciones hasta el 1º de marzo- había dicho a propósito de la entonces renuncia de Mujica al Senado que ella misma analizaba su retiro, pero que lo postergaba, entre otras cosas, para aportar sus “20 años de experiencia” a una “plantilla de legisladores muy nuevos”. Sin embargo, ya advertía que debía evitarse que la existencia de su sector dependiera de la presencia de sus actuales líderes. “La política es una carrera de postas”, señaló en aquel momento Radio Universal.