Este es el texto propuesto por Carolina Cosse para destrabar el conflicto por la UAM

Para solucionar un conflicto que ya lleva varios meses respecto a la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), la intendenta electa Carolina Cosse propuso un texto con algunas modificaciones al planteado en el proyecto de Ley de Presupuesto.

Esta nueva alternativa pretende entonces negociar una solución al conflicto que se generó al incluir un artículo en el proyecto en el que se propone que la conducción de la UAM pase de la Intendencia de Montevideo (IMM) al Ministerio de Ganadería (MGAP).

La alternativa que presentó Cosse a la bancada frenteamplista implica la realización de cambios en la gobernanza de la UAM, que pasan básicamente por otorgarle la secretaría general al Ministerio de Ganadería y la presidencia a la intendencia.

El senador Jorge Gandini informó a El País que al momento no conoce el texto y que seguramente se hable al respecto este viernes al mediodía. "Quedamos en reunirnos hoy, así que por ahora no lo conozco".



"Sobre algunas cosas que hemos conversado, propuestas de ellos, vamos a hacer contrapropuestas. Hay aspectos sobre los que todavía no tenemos un acuerdo definitivo", indicó.

Lea acá el texto: