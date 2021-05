Cónclave de legisladores de Cabildo Abierto tras cruce con blancos; luego se reunirán con Arbeleche

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, defendió hoy el derecho de su partido a plantear cambios de política por fuera de la "hoja de ruta" firmada por la coalición. En medio de la interpelación a la ministra de Economia Azucena Arbeleche, se produjo un fuerte cruce entre blancos y cabildantes por las críticas planteadas a la ley de inversiones que hoy derivará en una reunión con la propia ministra.

"El oficialismo está integrado por cinco partidos. Los cinco partidos tenemos nuestra hoja de ruta, nuestros programas y los presentamos en campaña. Después de eso, para llegar al gobierno, firmamos el 'Compromiso por el país' que es nuestra principal hoja de ruta. Fuera de eso todos tenemos derecho a expresar la política que nos gustaría llevar adelante en caso de que fuéramos gobierno", dijo Perrone en diálogo con Doble Click.

"En febrero de este año le llevamos a la ministra (Arbeleche) y al presidente (Luis Lacalle Pou), se la llevó el senador Manini, una serie de propuestas donde dentro de esas está analizar el gasto tributario. El gasto tributario es el 'gasto' que se hace por la exoneración de impuestos que vienen a través del uso de la ley del seguimiento de inversiones".

Hoy se reunirán todos los legisladores de Cabildo Abierto (Senado y Diputados) para definir los pasos a seguir. Posteriormente, en la tarde, como informó El País, los legisladores oficialistas tendrán una reunión de carácter urgente con la ministra Arbeleche, con el objetivo de tratar el tema de la ley de promoción de inversiones.

Según Perrone, estas son "exoneraciones muy importantes" y que rondan los "US$ 1.500 millones al año".



"Si bien Alfie obtuvo el beneficio fiscal, no cometió ningún delito y por eso respaladamos a a la ministra (...) Pero entendimos que era la oportunidad para llevar el tema de fondo que nosotros como Cabildo Abierto queremos discutir que es revisar la ley de inversiones. Yo puse un ejemplo y me cuidé mucho en nombrar la empresa y no nombrar los montos, porque no me parecía justo nombrarlo porque sería criminalizarlo cuando esta empresa se ampara ante una ley vigente, pero sí quería demostrar que muchas veces esta ley se usa y no específicamente es para generar puestos de trabajo. Esa es la discusión que queremos dar", afirmó.



Respecto al cruce que se generó con Blanco, el diputado opinó que fue "un reclamo desmedido en un ámbito que no era". "Blanco supongo que tenía el documento desde febrero cuando el senador Manini entregó a Presidencia y el equipo económico nuestra propuesta. No le tendría que sorprender", añadió.

"El intercambio estuvo, no lo ocultamos, no lo negamos (...) El reclamo no fue al diputado Álvaro Perrone. El reclamo se toma como que fue a todo Cabildo Abierto, a tres senadores, a nuestro líder Guido Manini Ríos y a 11 diputados. Como el reclamo fue de esa forma, nosotros como Cabildo Abierto pedimos un cuarto intermedio. Analizamos la situación y la decisión que tomamos fue: sigamos este tema mañana (hoy). Hoy (ayer) terminemos esta interpelación que a esa altura de la noche ya estaba en temas más que repetitivos. En eso acordamos una reunión con la ministra que la vamos a tener hoy para seguir tratando el tema y para explicarles nuevamente cuál es nuestra posición sobre la ley", remarcó.



"Para nosotros el tema de Blanco es un tema menor aunque sí se lo vamos a plantear a la ministra. Queremos que escuchen a Cabildo Abierto en el tratamiento de la ley y cuál es nuestra postura", finalizó.