Schipani a Pereira por freno a pintadas en los muros: "No te victimices, nadie los persigue"

"No te victimices, nadie los persigue", retrucó este martes el diputado colorado Felipe Schipani al presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, que denunció en las últimas horas "persecución" y "abuso" de las autoridades tras pintadas de muros que han realizado desde el partido opositor.

Este martes de mañana, Schipani tomó el guante y retrucó en su cuenta de Twitter: "Fernando, la policía y la justicia cumplen con el art. 367 del Código Penal. Artículo de la ley de faltas que votó por unanimidad el FA en el año 2013. No te victimices, nadie los persigue".



El artículo 367 de la Código Penal dice que "será castigado" con una pena de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario el que realice, bajo la figura de vandalismo, "actos de deterioro o destrozos en espacios públicos o sus instalaciones tales como bienes muebles o inmuebles, monumentos, señalizaciones de tránsito, semáforos y demás elementos del ornato público". En su inciso, también se incluye a quienes orinen o defequen en los espacios públicos urbanos y suburbanos.

"Aparentemente hay una decisión del Ministerio del Interior de perseguir a quienes pintan muros. Hace cuatro días, cuatro compañeros fueron a declarar a un juzgado por haber pintado un muro, que me consta está pintado hace 35 años porque trabajaba, y cuál es la falta que se está cometiendo", dijo Fernando Pereira en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12), en el marco de una pintada en defensa de la libertad de expresión en un muro del antiguo gasómetro.

"¿Cuál es la falta que se está cometiendo? ¿acaso no se está afectando la libertad de expresión? ¿puede ser esta la tarea del Ministerio del Interior o de la Justicia, de verdad?", insistió el presidente del Frente Amplio.



"Este tipo de acción policial, en primer lugar, y luego judicial debe llamar a la reflexión a las autoridades del Ministerio del Interior y a la Fiscalía porque estamos ante un tema muy delicado", desafió Pereira, quien valoró que "estamos ante un abuso", dijo. Incluso remarcó que "hace 100 años que en Uruguay se pintan muros porque hablan, convocan a actos, recitales, a pensar y a resistir (...)".



También llamó a no denunciar "cualquier cosa". "Si me dicen que estoy pintando un monumento público, ahí entiendo. Estoy pintando un muro que se pinta hace 40 años, ¿Cuál es la falta que están cometiendo los militantes?", afirmó.