Talvi y Sanguinetti rompen el acuerdo para la fórmula

Más allá del resultado, sorpresivo para Batllistas por la arremetida final de Ciudadanos, en la casa del Partido Colorado reinó anoche un ambiente “pesado”, a juicio de un exsenador. Más temprano, cuando Julio María Sanguinetti llegó a la sede colorada había declarado que la fórmula no se conocería anoche. Pero tampoco hoy lunes.

Sanguinetti y el ahora candidato presidencial colorado Ernesto Talvi sostuvieron una “tirante” conversación telefónica, según dijeron a El País varios dirigentes de primer nivel, y deshicieron el acuerdo por la candidatura a vice.

Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi. Foto: Marcelo Bonjour.

En los días previos ambos habían aceptado públicamente ser el compañero de fórmula de quien ganase la interna. Pero ahora, con la ventaja que esperaba según los últimos cómputos, Talvi dijo no. Sanguinetti respondió igual.

La diferencia está en los votos. Talvi obtuvo, según los primeros resultados, más del 50% de los votos partidarios y superó por más de 10% al expresidente. En consecuencia no necesita de la convención nacional para proclamar al candidato a vice.

De todos modos, cuando Talvi llegó a la sede colorada los ánimos se habían calmado bastante y cuando todos estaban sobre el escenario enviando el tradicional mensaje a los votantes, ambos se mostraron conciliadores.

Talvi dijo públicamente que “no descarto ni confirmo” a Sanguinetti como su vice.

De todas formas, varios dirigentes consultados por El País dijeron que confían en que no se produzca el mismo error de Pedro Bordaberry que cerró la fórmula en 2014 con Germán Coutinho, ambos del mismo sector, Vamos Uruguay.

Ernesto Talvi dio un mensaje en la sede y terminó ovacionado. Foto: Marcelo Bonjour.

Silencio

La sorpresa y a continuación el desconcierto ganaron a los dirigentes y simpatizantes de Batllistas, incluyendo al propio Sanguinetti, quien hasta algunos días atrás descartaba su triunfo en la interna.

Un puñado de simpatizantes de Talvi explotó al conocer los números, en medio de un mar de silencio de los de Batllistas, que eran mayoría.

Tras conocer los primeros resultados, Sanguinetti se marchó a la sala del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) con el secretario general Guido Machado. Luego fueron sumándose la esposa de Sanguinetti, Marta Canessa, más tarde Bordaberry y otros cabezas de lista. “Siempre hemos estado acá, en las buenas y en las malas”, se escuchó decir al exvicepresidente Luis Hierro.

Bordaberry celebró el recambio partidario y destacó a Sanguinetti por “salir a remar por el partido” y con “el prestigio de ser dos veces presidente”. Y respecto a Talvi dijo que “es uno de los candidatos más preparados para la Presidencia”.

Cuando Talvi llegó a la sede colorada lo recibió un mundo de gente que había llegado desde el hotel Four Points, y sus competidores en la interna: Sanguinetti, José Amorín Batlle y Edgardo Martínez Zimarioff.

Ernesto Talvi celebra la victoria en la interna colorada. Foto: Reuters

En el estrado, Sanguinetti siguió recibiendo el coro de “presidente, presidente”. Talvi “tiene ahora la mayor responsabilidad. Y nosotros, simples soldados de la causa republicana del partido, acá estamos para seguirlo. Adelante”.

Talvi se refirió a Sanguinetti como “una enorme figura” del partido, le agradeció la “enorme patriada” y dijo que “salió a la cancha, salió a morderla y fue uno de los grandes responsables que el partido haya ido para arriba y que hoy estemos festejando la resurrección” colorada. Además felicitó a sus contendores por la “campaña de guante blanco”.

Y no dejó de recordar que su candidatura es producto de la visión del expresidente Jorge Batlle, quien le “enseñó todo” a un economista devenido en político.

Al cierre de esta edición, las distintas encuestadoras mostraban coincidencia en que Talvi superaba a Sanguinetti, aunque por distintos márgenes que van desde doce puntos (Radar, 52% a 40%) a tres (Equipos, 48% a 45%).

“¿Qué apuro tenemos?”, se preguntó el candidato colorado

Sanguinetti reafirmó antes de conocer los resultados de ayer que estaría dispuesto a ser el candidato a la vicepresidencia del Partido Colorado. Sin embargo, anoche esa posición no parecía tan clara. El dos veces presidente de la República señaló a El País que la designación “depende de él (Talvi), estamos todos a lo que él diga, voy en donde me pongan, ya se lo dijimos, vamos a tener un proceso de discusión y de debate interno”. Tras su discurso en la casa del Partido Colorado, Talvi, en diálogo con El País, aclaró que primero es importante plantearse un “debate interno por consenso para decidir cuál es la mejor fórmula”. “No descarto que estemos peleando el balotaje”, señaló. El economista es de la idea de “trabajar serenamente”, porque “esto no es un golpe de efecto, un golpe de marketing, es una decisión sobre una fórmula y requiere evaluar bien los resultados de una elección”, agregó.

El País conversó ayer con varios dirigentes colorados que apoyan la candidatura de Talvi. Los diputados Ope Pasquet y Valentina Rapela desconocían a última hora quién podría ser el candidato a la vicepresidencia.

Talvi dijo que prefiere ver “los resultados y cuáles van a ser nuestros posibles socios. Como nos vamos a coordinar para priorizar y conformar los programas de gobierno, hay mucho que hacer antes de definir el binomio que va a dirigir y capitanear el equipo. ¿Qué apuro tenemos?”, apuntó.