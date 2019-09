Talvi en reunión con Pit-Cnt: "A ningún programa prioritario le va a faltar gente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El candidato colorado Ernesto Talvi se reunió en la mañana de este miércoles con los principales dirigentes del Pit-Cnt, entre los que se encuentran el presidente y el secretario general Fernando Pereira y Marcelo Abdala respectivamente.

Talvi expresó que será necesario redimensionar y rediseñar el gasto del Estado, lo que conlleva a que no se repongan vacantes, pero "a ningún programa prioritario le va a faltar gente". "Tendremos que trabajar horizontalmente pero no da lo mismo que si algo necesita 10 personas se haga con 50", agregó.



"Vamos a redimensionar el gasto del Estado, con mucha convicción, pero también con gran humanidad. No se le puede decir a nadie que está en la función pública ´mirá, acá arrancaste tu carrera pero ahora se te terminó'.



"Lo que sí estoy planteando es que lo vamos a tener que hacer, que lamentablemente por un período no vamos a poder reponer vacantes si son 6.300, si son 8.000... nosotros estamos tomando jubilaciones, fallecimientos y destituciones", reiteró Talvi.



El candidato colorado aseguró a los dirigentes presentes: "No spodemos sostener una estructura que hemos montamos con unos ingresos que ya no existen y que no van a existir sin chocarnos contra la pared, sin asfixiar el sistema productivo".