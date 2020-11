Talvi ratifica su salida de la arena política y Adrián Peña asume las riendas de Ciudadanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dirigentes de Ciudadanos del Partido Colorado se reunieron este lunes para discutir el rol del excanciller Ernesto Talvi en el sector. El exministro de Relaciones Exteriores no participó de esta instancia aunque envió una carta donde "ratificó" su renuncia a la actividad política.

"La mesa coordinadora de Ciudadanos expresa que ha recibido una comunicación de Ernesto Talvi ratificando en todos sus términos su carta de renuncia a la actividad política, difundida en el pasado mes de julio", señala el texto de Ciudadanos que leyó esta noche en rueda de prensa el diputado Ope Pasquet, tras varias horas de reunión de los colorados.

Por otro lado, el texto de Ciudadanos sostiene que el sector expresa su "voluntad de seguir actuando como sector mayoritario del Partido Colorado, dando cumplimiento a los compromisos asumidos con sus votantes y ratifica al ministro Adrián Peña como coordinador del sector". Pasquet consideró que con esta resolución el sector "no queda acéfalo y continúa actuando".

Sobre la confirmación la confirmación de la salida de Talvi, Pasquet consideró que este paso del excanciller "aclara definitivamente la situación, no deja margen a duda alguna. Ernesto Talvi ha tomado una decisión, la ratifica en todos sus términos, sin peros, sin matices, sin condicionamientos. No hay margen para ningún tipo de especulación o conjetura".



El encuentro fue en la Casa del Partido Colorado. Fuentes de Ciudadanos dijeron ayer que esperaban que Talvi enviara una nota en lugar de hacerse presente en la reunión.

Ante señales encontradas sobre si Talvi regresará o no a la política, el lunes pasado durante una reunión de la bancada bicameral, definieron convocarlo para que explique cuál es su intención.



El 27 de julio, Talvi dijo sobre la política: "Y aunque hoy creo entenderlo y en todo momento intenté hacer lo mejor, no es lo mío”.



“Afortunadamente, Ciudadanos fue concebido como un proyecto institucional y no personal, trasciende las individualidades. Hay gente tremendamente capaz en Ciudadanos que habrá de ejercer el oficio político mucho mejor que yo”, agregó.