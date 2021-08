Estas son las razones que dio el MEF para aumentar el tope de endeudamiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comparecieron este martes ante la Asamblea General. En esa instancia argumentaron por qué se activará una cláusula de salvaguarda que permitirá aumentar el tope de endeudamiento neto.

En la Ley de Presupuesto se estableció que el gobierno se podía endeudar hasta los US$ 2.300 millones en el ejercicio de 2021. No obstante, se agregó un artículo que permite aumentar esa cifra en hasta un 30% "en caso de que medien situaciones de grave desaceleración económica, sustanciales cambios en precios relativos, situaciones de emergencia o desastres de escala nacional".



Por la pandemia, el gobierno decidió hacer uso de la posibilidad de aumentar el tope de endeudamiento. Y por ese motivo, el MEF debió comparecer ante la Asamblea General.



El ministro interino de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza,

indicó en conferencia de prensa que el gasto por el Fondo Coronavirus ronda los US$ 980 millones entre el 2020 y 2021, lo que implica "un mayor endeudamiento" para poder financiarlo.



El nuevo tope de endeudamiento será US$ 2.990 millones, aunque aclaró que no se llegará a ese monto. Se estima que la cifra de endeudamiento sería de US$ 2.700 millones para este ejercicio.



Ahora, ¿qué es el endeudamiento neto? Es la "emisión de títulos de deuda pública de mercado y desembolsos de préstamos de instituciones financieras y organismos multilaterales de crédito, deducidas las amortizaciones y cancelaciones contractuales o anticipadas de títulos de deuda pública y préstamos, así como la variación de activos financieros del Gobierno Central durante el ejercicio", se indica en la Ley de Presupuesto.