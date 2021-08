Solá adelantó que en reunión con Lacalle Pou analizarán "cómo seguir adelante con el Mercosur"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A horas del encuentro previsto entre el presidente Luis Lacalle Pou y su par argentino Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, el canciller de la vecina orilla Felipe Solá se refirió a la postura de Uruguay de negociar por fuera del Mercosur, que ha sido criticada desde su anuncio por el gobierno de Argentina.

En diálogo con el programa argentino "Argenzuela" (Radio 10), Solá fue consultado sobre el encuentro previsto para este viernes y respondió que la agenda del Mercosur "es lo primero que van a hablar" y también "cómo resolver las cuestiones del Mercosur, cómo seguir adelante" con el bloque sudamericano.

Respecto a si se puso "ríspida" la relación en el Mercosur, Sola aseguró: "Claro, porque la idea de negociar solo, como cortarse solo, es una idea que atenta más contra el Mercosur que incluso otras ideas como la que tiene Brasil de bajar los aranceles".



"La idea es que negociamos todos o no negocia ninguno", remarcó el canciller argentino, quien manifestó a continuación: "Lo voy a decir de otra manera: negociemos todos y en la conversación de buena fe se ve qué se puede negociar y qué no".



De todos modos, indicó que "no son iguales las estructuras económicas" de Uruguay y Argentina. "Nosotros tenemos mucho más industria, ellos dependen más de sus exportaciones agropecuarias", dijo.



"De todas maneras creo es o todos o ninguno", subrayó y aclaró que "nadie está dispuesto a romper el Mercosur". Frente a la repregunta de si nadie estaría dispuesto a avanzar en ese sentido, Solá retrucó: "No, imagínese que eso entra a cualquier parlamento de los cuatro países y se arma un lío terrible si un gobierno dice 'me quiero ir'".



Uruguay destacó que buscará acuerdos por fuera del bloque pero no salir de él. Lacalle Pou había declarado a fines de abril: “Si todos no están de acuerdo, el Mercosur no avanza. Justamente lo que nosotros estamos planteando va directamente a atacar ese punto: los que no quieren avanzar por determinada razón que le den lugar a alguno de los socios para que avance o en distinta velocidades o con otros países para tener la posibilidad de ampliar nuestro mercado, no pagar tantos aranceles".