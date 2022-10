Asociación policial de Maldonado pide juicio político a Heber por "pésima gestión"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Funcionarios Policiales de Maldonado (Sipolma) comunicó este domingo que solicita un juicio político al ministro de Interior, Luis Alberto Heber, por su "pésima gestión". Por su partes, integrantes de otros sindicatos policiales dijeron a El País que este comunicado "desprestigia al sindicato, porque es una apuesta política".

Dentro de la fundamentación de Sipolma para su pedido por "los hechos de público conocimiento relacionados con la seguridad pública y la institucionalidad del Estado", señala los recientes escándalos en torno al narcotraficante Sebastián Marset y el exjefe de custodia del presidente, Alejandro Astesiano.

Según el sindicato, desde la asunción de Heber como ministro del Interior, "varios de los jefes de policía fueron cesados o renunciaron por estar involucrados en investigaciones asociadas a irregularidades, delitos y corrupción".



Además, la asociación recuerda que hay denuncias penales en curso por "la utilización por parte de los funcionarios policiales de chalecos antibalas vencidos, poniendo en riesgo el bien más preciado que es la vida".



"Ante la enorme cantidad de hechos entendemos que el ministro del Interior por acción u omisión es responsable y se le debe aplicar el artículo 93 de la constitución de la República", señala el comunicado de los trabajadores.

Sipolma es uno de los cinco sindicatos policiales del departamento de Maldonado. El sindicato con mayor cantidad de afiliados es Unipolma, que cuenta con casi 1.000 asociados; seguido por los otros cuatro, entre ellos Sipolma.



Varias fuentes sindicales de otras agrupaciones consultadas por El País expresaron que el comunicado de Sipolma "desprestigia al sindicato, porque es una apuesta política".



"Tratamos de llevar una objetividad y algo que no sea político-partidario. No vamos a hacer un mandado político ni para el gobierno ni para la oposición. Somos sindicalistas, pero no dejamos de ser policías", señaló una de las fuentes consultadas.