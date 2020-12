Sindicato de BPS: “No se cumplen medidas” recomendadas por el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) denunció que en el Banco de Previsión Social (BPS) “no se cumple con las medidas” recomendadas por el gobierno, y que el teletrabajo tan solo alcanza al 25% del personal.

José Giménez, presidente de ATTS, sostuvo a El País que el 75% sigue yendo de forma presencial, que hay áreas -como ser “préstamos”- “a la que va el 100%” y que en otras se armaron turnos rotativos, pero “los jefes van de lunes a viernes y si se contagian caen todos”.



El presidente del BPS, Hugo Odizzio, dijo a El País que no conocía la denuncia de los trabajadores, pero aseguró: “Pasamos a trabajar con un 50% del personal y estamos manteniendo las agendas para trámites que no pueden esperar”. Por otro lado contó que debió sacar una resolución para penalizar el no uso de tapabocas, luego que usuarios denunciaran a trabajadores.