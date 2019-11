Escándalo en Argentina: sobrina de senador lo denunció por violación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una sobrina del senador y exgobernador de la provincia argentina de Tucumán José Alperovich presentó este viernes una denuncia judicial contra él por presuntos abusos sexuales, según fuentes de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires.

El caso se conoció a través de una carta abierta escrita por la propia denunciante (29) que fue publicada en la prensa local.



"Estoy segura que ninguna persona que haya sufrido violencia sexual quisiera estar en este lugar, desnudando la intimidad más dolorosa de su vida. Pero nos obligan a encontrar en esta manera la posibilidad de ser escuchadas", comienza expresando en el texto.



La mujer destaca la "necesidad" de recuperar su vida y de "sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido".

"El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quien fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor", relata la sobrina del senador, que asumió su banca en 2015, tras 12 años como gobernador provincial de Tucumán.



"Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él. No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual", agrega.

En la carta, la sobrina de Alperovich, que presentó la denuncia en la UFEM y en los tribunales de Tucumán, subraya que "había caseros y policías y custodios armados" del supuesto agresor que sabían lo que estaba pasando y cuidaban "las fronteras de él".



"No miento, no busco fama. Nadie quiere hacerse famosa por contar el horror que vivió. No quiero dinero ni hay un trasfondo político detrás de mi denuncia. Soy mucho más que todo eso que se pueda especular. Esto es por mí", declara, para afirmar que cuenta esto por su "seguridad" pero también para que otras mujeres "se animen a hablar".



Las fuentes señalaron que la denuncia presentada en Buenos Aires recayó en el Juzgado Criminal y Correccional 35.



La respuesta.

El senador se pronunció a través de su cuenta de Twitter y negó "enfáticamente los hechos que denuncia" su sobrina. Además, dijo que cuenta con "numerosas pruebas y testigos que demuestran" su "inocencia y la verdad".



En la misma línea, expresó que le dio "instrucciones" a sus abogados para ponerse "a disposición de la justicia para aclarar lo sucedido". Además, dijo que es en "ese ámbito donde se debe dilucidar lo ocurrido".



Luego, dijo que "desde hace tiempo" es víctima de amenazas y exigencias indebidas "por parte de quién ahora se presenta falsamente como víctima". También expresó: "Con anterioridad promoví la denuncia y la investigación pertinente ante la justicia".



Por último, dijo que enfrentará "este embate con la esperanza de que la justicia ponga las cosas en su lugar y se demuestre quién es quién y queden al descubierto los oscuros designios que guían el accionar de la denunciante".

He tomado conocimiento por los medios de las denuncias radicadas por Florencia León .

Al respecto, deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad. — José Alperovich (@JAlperovichOk) November 22, 2019

¿Quién es Alperovich?

Alperovich es senador nacional y se mantiene alineado al kirchnersimo. Su mandato vence en 2021. Empresario, dio sus primeros pasos en la política de la mano del radicalismo. Camaleónico, de ser legislador provincial por la UCR se cruzó al peronismo.



También fue ministro de Economía de Julio Miranda. Alperovich fue luego senador nacional y en 2003, finalmente, dio el salto a la gobernación. Sin otra reelección posible, en 2015 regresó al Senado.

Antecedentes.

No es la primera vez que Alperovich queda envuelto en un escándalo sexual. Siendo gobernador, se lo vinculó con un romance con una joven que había participado en el reality show Gran Hermano. Hasta su esposa debió intervenir públicamente para silenciar las versiones.



En junio pasado, en plena campaña para intentar llegar otra vez a la gobernación, acosó en vivo a una periodista tucumana que lo entrevistaba. La repercusión del episodio habría sido determinante para su pobre desempeño electoral.



En base a La Nación / GDA y EFE