Sartori instaló una tevé en su despacho del Senado para ver los partidos del Sunderland

El electo senador por el Partido Nacional, Juan Sartori, se prepara para asumir en el cargo el próximo sábado 15. Ya eligió despacho en el segundo piso del Parlamento y una de los primeros cambios que le hizo a la oficina fue poner un televisor.

"Nos esperan muchas horas de trabajo en el senado. Por eso, no puede faltar una TV para ver los goles de Sunderland. Ayer ganamos 3 a 0. ¡Felicitaciones #SAFC!", escribió en Twitter.

Nos esperan muchas horas de trabajo en el senado. Por eso, no puede faltar una TV para ver los goles de @SunderlandAFC. Ayer ganamos 3 a 0. ¡Felicitaciones #SAFC! pic.twitter.com/d0C9b6KYYr — Juan Sartori (@JuanSartoriUY) February 12, 2020

Sartori es dueño del club inglés: Sunderland. “El fútbol es algo que siempre me gustó y me interesó mucho. Hacía tiempo que venía estudiando el tema. Hace poco hice una oferta por el Oxford, pero no salió. No se pudo cerrar y, como en casi todas las cosas de la vida, llegó una oportunidad mejor con el Sunderland, que es uno de los clubes con más historia”, relató Sartori a Ovación en 2018.



Su fanatismo e interés por el fútbol hizo que en medio de la campaña electoral por la que se precandidateaba a presidente por el Partido Nacional hizo una interrupción para viajar a Inglaterra a ver al equipo.