Romina Fasulo sobre Sistema de Cuidados: "Decir que es una estupidez no fue correcto"

Romina Fasulo, la cuarta suplente de la coalición para la Intendencia de Montevideo, se disculpó y dijo que fue "un error" haber dicho que el Sistema Nacional de Cuidados “es una estupidez” en una publicación en su cuenta de Twitter.

Además, la representante del Partido de la Gente expresó que sus dichos "no hacen justicia con los que trabajan allí, con los que reciben el beneficio" y con lo que pretendía decir.

En relación al Sistema Nacional de Cuidado en sí, dijo que "es una herramienta clave para los discapacitados, pero hay que fortalecerlo y mejorarlo". Como ejemplo, Fasulo comentó: "Dentro del Programa Asistente Personal (que es a lo que yo quería referirme), solo atiende menores de 30 y mayores de 80 años, excluyendo a gran parte de los discapacitados".



El jueves pasado en Radio Sarandí Fasulo había afirmado que el Sistema Nacional de Cuidados “es una estupidez”. Además, comentó que en el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) del Ministerio de Desarrollo Social los funcionarios “no tienen la más puta idea de cómo se maneja el tema de la discapacidad, accesibilidad e inclusión”.

Buzeta: no tiene conocimiento sobre "las leyes que existen"

Fiorella Buzeta, integrante del Comité Funcional de Discapacidad del Frente Amplio y de la alianza frenteamplista El Abrazo, expresó que los dichos de Fasulo fueron una “falta de respeto y de reconocimiento” a la lucha de colectivos y a los logros obtenidos, según una entrevista en La Diaria divulgada este lunes.



Además, dijo que Fasulo no tiene conocimiento sobre “las leyes que existen” en la materia, así como los avances en temas de discapacidad, porque no fue parte de ninguno de los procesos, y consideró que debería “informarse”.



A su vez, expresó que la representante del Partido de la Gente “no está involucrada en ninguno de los colectivos de discapacidad” a los que pertenece y que históricamente han reivindicado la lucha.



“En esos lugares (los colectivos) nunca la vimos. Hace como seis años (desde 2013) que tiene la discapacidad y nunca apareció. No nos conoce, no sabe cuáles son nuestras necesidades. A mí no me representa en absoluto, y su voz no es la mía”, expresó.



Buzeta recibió un balazo de un compañero de clases en 2004 y, desde ese hecho, necesita de una silla de ruedas para trasladarse.