Se reúnen en Artigas tras alerta sobre narcotráfico: “Veremos qué medidas tomamos”

La advertencia que hizo el periodista argentino Hugo Alconada Mon, que investiga desde hace años la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico en su país, no pasó desapercibida por las autoridades uruguayas, quienes incluso se sorprendieron por el tenor de las declaraciones.

Lo que dijo el periodista de La Nación, en entrevista con El País este domingo, es que a su criterio Uruguay debería intensificar los controles en el departamento de Artigas si lo que se pretende es “investigar narcotráfico en Uruguay” (ver aparte). Y, en concreto, sugirió que se instalaran “radares”.



Este comentario sorprendió al intendente Pablo Caram, que ayer anunció que se iba a “poner en contacto” tanto con autoridades nacionales como locales para discutir la advertencia. Lo dijo en diálogo con el programa 12 PM de Azul FM, y mientras asistía en Bella Unión a un operativo conjunto del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, ejercicios que fueron presenciados por el ministro de Defensa, Javier García.



“Vamos a tener una reunión con el jefe de Policía”, dijo el intendente, en referencia a Adolfo Cuello. “Y vamos a ver qué medidas vamos a tomar, pero la verdad es que es muy preocupante, porque justamente (Alconada Mon) enfoca en un lugar del país (en el) que creo que estamos muy tranquilos”, agregó Caram.

El jefe departamental también dijo que no recuerda más de “tres o cuatro” avionetas que hayan arrojado droga en los últimos años, eventos que para el periodista argentino ocurren con particular frecuencia debido a la ventaja estratégica que ofrece a los delincuentes un departamento como Artigas, que tiene fronteras con Brasil y Argentina.



Caram, de todos modos, destacó la actuación policial en su departamento, y señaló que como productor agropecuario es recurrente que efectivos patrullen en la zona rural y pregunten si se vieron “vehículos sospechosos”.



“Pero creo que se le fue la moto al hombre”, siguió Caram, y agregó que esperaba en los próximos días la puesta en marcha de un “radar del Ejército”, donado por China, que ayudará a la detección de aeronaves no autorizadas.



La dificultad que presentan los aviones que transportan droga es que vuelan a muy baja altura, de tal forma de evitar ser detectados por las autoridades. Con este radar se tendría más capacidad para descubrirlos.

Consultado sobre qué aspectos pondrá arriba de la mesa en las reunión con el jefe de Policía -y con el jefe del Regimiento Guayos, Edemar Da Rosa, con quien también buscará reunirse-, Caram respondió a El País que se estudiarán los últimos “antecedentes”, aunque destacó que entre los tres están “en contacto permanente”.



En la cúpula del Ministerio del Interior el comentario más extendido entre el domingo y ayer fue que la observación de Alconada Mon no se sustenta en una evidencia específica que maneje hoy el gobierno, en el sentido de que en Artigas hubiera un riesgo particularmente más alto que en el resto de los departamentos limítrofes con Brasil.



“Nosotros lo que identificamos es que entra droga por toda la frontera”, reconoció a El País el ministro Luis Alberto Heber, que sin embargo sobre la afirmación del argentino, subrayó: “No sé de dónde saca esa información”.

Otras fuentes de esta secretaría de Estado resaltaron el crecimiento de las incautaciones de droga durante la actual gestión -que llevó a cifras superiores en comparación con la administración del exministro Eduardo Bonomi- y que la alerta por el ingreso de estupefacientes por la “porosa” frontera con Brasil lleva ya largo tiempo. “Que esto es un dolor de cabeza, es cierto; pero lo fue siempre, no ahora”, señaló una autoridad policial, y destacó la “coordinación” que hay con los brasileños a la hora de hacer operativos antinarcóticos.