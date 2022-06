¿Que respondió el embajador argentino tras el acuerdo entre Uruguay y Brasil?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, opinó que es "saludable" el acuerdo alcanzado ayer entre Uruguay y Brasil en materia de complementación económica, que permitirá que toda la producción uruguaya realizada en zonas francas acceda con arancel cero al mercado brasileño. Además, Uruguay apoyó una propuesta de “reducción horizontal” del Arancel Externo Común (AEC) del Mercosur.

En rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12), Iribarne sostuvo que "lo importante es que todos los temas se planteen en el seno del Mercosur, y por supuesto toda negociación implica que cada parte ceda algo y no se quede con el 100% de lo que pretende", y en referencia a lo acordado ayer, señaló: "Creo que es saludable".



"Se nos presenta en este momento en la coyuntura mundial después de la pandemia con la guerra en Ucrania, como para que realmente fortalezcamos nuestros vínculos dentro del Mercosur", destacó.



Consultado sobre si el bloque está funcionando más en forma bilateral que que como un bloque, respondió: "No, no. Ha habido reuniones de los equipos técnicos. Se está avanzando en las negociaciones con otros países". Nombró los acercamientos con Corea del Sur, Líbano y Canadá y aseguró que "más allá de algunos acuerdos bilaterales se está avanzando en conjunto todos los países del Mercosur".