Respaldos, frenos y malas señales, la elección en clave de semáforo

El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, fue el gran ganador de la jornada electoral que consagró una segunda vuelta el 24 de noviembre entre Daniel Martínez y el postulante blanco para definir el futuro presidente de la República.

Lacalle Pou recibió anoche el apoyo del candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y de los candidatos del Partido de la Gente y el Partido Independiente, Edgardo Novick y Pablo Mieres.

La izquierda votó menos del 39%y la oposición sumada consagró claramente una mayoría en el Parlamento. “El que viene será un gobierno multicolor, encabezado por el Partido Nacional”, dijo Lacalle Pou en su mensaje después de la votación y anticipó que ya habló con los restantes líderes para comenzar a forjar un plan programático común de cara a la campaña hacia el balotaje. El Partido Nacional obtuvo el 28,3% de los sufragios.

Finalmente, pese al impulso final que la militancia le imprimió a la campaña en la capital del país, Daniel Martínez no llegó a los 43% que la mayoría de los analistas le habían indicado como “la cifra mágica” necesaria para competir con chances certeras el 24 de noviembre. Arañando el 40%, a menos que Martínez logre pescar lo suficiente de Ernesto Talvi o -más difícil aún- de Guido Manini Ríos, el balotaje le sería desfavorable. En su discurso, Martínez intentó transmitir optimismo y enfatizó que el Frente Amplio sigue siendo la primera fuerza del país, pero lo cierto es que el oficialismo perdió -según los resultados preliminares- 17 puntos porcentuales respecto a lo conquistado por Tabaré Vázquez en la elección de 2014. Martínez enfrenta un escenario adverso y por eso resulta el principal perdedor de la jornada.

Danilo Astori entrará al Senado, pero no le sobrará nada. Será con la ayuda del grupo El Abrazo, que estuvo muy lejos de llevar a Pata Kramer a la Cámara Alta, pero colabora con sus votos a que el ministro de Economía consiga su banca. Sin embargo, la votación de Astori, que al cierre de esta edición rondaba las 70.000 adhesiones, reflejó el quiebre del Frente Líber Seregni y el consiguiente revolcón de Asamblea Uruguay. Bajo el paraguas del FLS, Astori había reunido en 2014 más de 200.000 votos, ubicándose como segunda fuerza del Frente Amplio después de la preponderancia del Movimiento de Participación Popular. Ahora, Pluralismo Frenteamplista, el sublema por el que Astori conquista su banca, se ubica quinto entre los seis que se presentaron por el FA. Es un golpe duro a quien fue uno de los principales líderes de la izquierda.

Pablo Mieres (Partido Independiente)

Pablo Mieres no logró perpetuarse en la Cámara Alta y redujo su apoyo considerablemente. Al cierre de esta edición, Mieres había reunido menos de un tercio de los votos que había conquistado en 2014, que le dieron el 3% del electorado en ese entonces. Para este período, el líder del Partido Independiente no solo cede su lugar en el Senado sino que, además, según las últimas proyecciones, resigna dos lugares en la Cámara Baja y conserva un solo diputado, que seguramente será Iván Posada. El Partido Independiente, con un 1% de las adhesiones, queda por debajo del PERI de César Vega y del Partido de la Gente de Edgardo Novick. No solo fue desplazado del cuarto lugar en el mapa de fuerzas sino que, según las cifras disponibles, pasa a ocupar el séptimo. Su suerte depende ahora del rol que le dé Lacalle.