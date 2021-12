Referéndum por la LUC: 41% cree que no es obligatorio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, reunió ayer a los cinco partidos de la coalición de gobierno para analizar las últimas encuestas de opinión sobre el referéndum que busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Tras el encuentro, que tuvo lugar en Torre Ejecutiva, los dirigentes de los cinco partidos se llevaron un informe impreso de unas 60 páginas realizado por Opción Consultores.



Para Delgado, los números son auspiciosos a los intereses del gobierno. El informe marca que el 39% de los uruguayos está a favor de mantener los 135 artículos y el 37%, en contra. El 19% se mostró todavía indeciso y un 5% votaría en blanco o anulado.



Sin embargo, en el análisis del extenso estudio al que accedió El País, hay números que llaman la atención: persiste un alto desinterés de la ciudadanía por la consulta popular, y los votantes manejan muy poca información sobre los temas que están en discusión.

En el informe sostienen que el Frente Amplio aún “no ha prendido los motores” para salir a hacer campaña en contra de la LUC, por lo que entienden que es central la coordinación de mensajes y esfuerzos para poder imponer el No.

Uno de los puntos que preocupan es el altísimo desconocimiento de los votantes sobre la obligatoriedad de la elección. El informe que les fue entregado a los dirigentes del partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente, detalla que solo un 43% de la ciudadanía sabe que la elección es de carácter obligatorio.



Dentro del 57% restante, un 41% respondió que cree que no está obligado a ir a votar, y un 16% no sabía o no contestó.



Otro de los datos que inquieta a la coalición es el alto desconocimiento que tiene la gente sobre la vigencia de la LUC. La mayoría de la población -un 67%- entiende que sí está vigente. Sin embargo, un 33% de los uruguayos piensa que no, o que parcialmente está vigente.



Según comentaron los participantes de la reunión a El País, Delgado hizo hincapié en manejar mensajes claros y simples, para evitar confundir a la ciudadanía y para contrarrestar lo que entienden que será una “campaña de desinformación” de la oposición.

La encuesta -que se divulga entre los representes de la coalición cada mes- no fue contratada por Presidencia sino por un actor privado, de acuerdo a lo que pudo chequear El País.



A la salida de la reunión, el diputado blanco Rodrigo Goñi dijo a los medios que observan en la ciudadanía una tendencia positiva a favor de al LUC. “La gente se empieza a definir sobre si la gestión del gobierno -y esas transformaciones que la LUC está permitiendo concretar- son positivas o no. Vamos vislumbrando cada vez más que la ciudadanía está valorando positivamente la gestión de gobierno y las transformaciones que está realizando”, dijo.