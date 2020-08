El recorte del gasto estatal hará que OSE suspenda inversiones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La reducción del gasto público que será el eje central del Presupuesto Quinquenal que el Poder Ejecutivo elevará este mes al Parlamento dispone una rebaja de las inversiones de 15%, lo que para OSE implicará un recorte de unos US$ 220 millones durante el período de administración de Luis Lacalle Pou.

Los cálculos son de Edgardo Ortuño, director de la OSE en representación del Frente Amplio.



El director de la estatal, dijo en declaraciones a “810 al día” de radio espectador que la reducción en la inversiones del ente, “afectará la calidad de los servicios que presta OSE”.



Un instructivo elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en base al cual las empresas públicas deben elaborar sus presupuestos para los próximo cinco años, dispone en materia de inversiones un recorte para el quinquenio 2020-2024 de 15% respecto del promedio de lo que se ejecutó durante el período 2015-2019.



Asimismo establece que en el presupuesto de este año “no se podrá incluir en esa partida renovaciones de vehículos, mobiliario y equipamiento”.

Ortuño explicó que la peor parte entre los planes que OSE tenía para el próximo quinquenio es la extensión del saneamiento dado que la baja de las inversiones “impacta en una cantidad importante de obras que van a ver postergadas sus posibilidades de concretarse”. También se deberán postergar inversiones en tecnología lo que podría permitir bajar la cantidad de agua que actualmente no se factura (casi la mitad de la que produce la empresa) y en acciones sociales como las que la empresa estallara efectúa en los asentamiento llevando agua potable a esos lugares y regularizando las conexiones, explicó Ortuño.



El jerarca explicó que por la decisión del gobierno de la coalición multicolor, en OSE, las inversiones se verán reducidas en alrededor de US$ 90 millones en los próximos dos años, y que si se considera el quinquenio la reducción alcanza los US$ 220 millones y explicó que eso implicará suspender obras tanto en Montevideo y área metropolitana, cono en el interior del país.

Las obras postergadas.

Entre las principales obras que deberán suspenderse, a juicio de Ortuño, está la construcción de una planta de tratamiento de lodos para la zona de Aguas Corrientes, en Lavalleja, que costaría US$ 31 millones y que el gobierno de Tabaré Vázquez se comprometió a llevar adelante.



También se incluyen en el recorte obras de saneamiento para La Paz, Las Piedras y Progreso que demandarían unos US$ 46 millones, las que también mejorarían los servicios de saneamiento de los barrios de Montevideo de Colón, Los Bulevares y Paso de la Arena.



Otra obra de gran porte cuya construcción deberá suspenderse es la de una represa en el arroyo Casupá, para aportar a Montevideo y su zona metropolitana 118 millones metros cúbico de agua, cuando el cauce del río Santa Lucía, desde donde se provee agua al 60% de la población del país, hoy aporta 80 millones de metros cúbicos.



Esa obra permitiría asegurar el suministro de agua a la capital y sus alrededores en épocas de una sequía importante si que éste peligrase.



Ortuño sostuvo que la rebaja de las inversiones causa un efecto colateral que es la no creación de miles de puestos de trabajo “que los uruguayos no tendrán en un momento particularmente complicado”.