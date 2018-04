Reconocen más costos en obra del Antel Arena

Ayer concurrieron a la comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados la ministra Carolina Cosse, el directorio de Antel y algunos gerentes citados por el diputado Nicolás Olivera (Alianza Nacional) a fin de responder sobre cuestiones relativas a la obra del Antel Arena.

En una de las partes centrales de la reunión Olivera consultó a los visitantes sobre el costo del edificio. El legislador recordó que al comienzo de la obra la ministra Cosse "dijo que costaría US$ 40 millones, que tendría un retorno anual de US$ 10 millones y que la gestión estaría a cargo de Antel", pero añadió que "ahora los US$ 40 millones pasaron a ser más de US$ 80 millones y que la gestión ahora va a estar en manos de privados, a quienes se les va a pagar más de US$ 4 millones para gestionarlo".

La delegación de Antel desmintió esa cifra.

"Aquel plan de negocios quedó por el camino", sostuvo Olivera, quien añadió que tiene documentos que contrastan con la información recibida en la comisión ayer.

Según el legislador aliancista "el Tribunal de Cuentas ha observado de forma contumaz cada contratación que ha hecho Antel, diciendo en muchos casos que es ilegal porque no se acude al mecanismo de la licitación".

De acuerdo con la información que se dio en la comisión, la obra estaría pronta en el segundo semestre de este mismo año. El 80% de la obra civil está ya listo.