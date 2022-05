Rechazo en la coalición al gasto cero en la Rendición tras anuncio de directora del MEF

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El anuncio que hizo la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) este fin de semana no pasó desapercibido -ni mucho menos- entre los dirigentes de la coalición de gobierno, que conforme pasan los días y se acerca el 30 de junio piensan cada vez más en la Rendición de Cuentas de este año.

Lo que dijo el domingo Marcela Bensión, en una entrevista con El País, es que “sin duda” el Poder Ejecutivo entiende que los recursos que hay para repartir ya se repartieron; que “no” hay espacio para incrementar el gasto, y que solo “eventualmente” podrá haber “algún desvío muy marginal” de la política fiscal de este gobierno.



Dentro del amplio espectro del oficialismo la noticia cayó más o menos mal entre los dirigentes, pero el común denominador fue cierta sorpresa. No porque no fuera común que desde el equipo económico se planteara una política de prudencia en materia fiscal. Es más, son varios los que recuerdan que, al margen de esta gestión, eso es ya una “tradición” de la política uruguaya. “Nunca escuché a un ministro de Economía o a sus asesores -dijo, por ejemplo, el senador blanco Sergio Botana- manifestar que les sobraba la plata o invitar a que se hicieran propuestas para gastar más”.



Pero sí sorprendió a varios dirigentes que para este 2022 asumen que hay ciertos “compromisos” para reforzar algunas áreas del Estado, y además hay quienes señalan que eso fue puntualmente acordado con la ministra Azucena Arbeleche el año pasado. De hecho, se cita en concreto que, en las conversaciones que mantuvieron los socios de gobierno con el equipo económico el año pasado, hubo un planteo específico de Arbeleche respecto a que el Ejecutivo pedía “un esfuerzo” y que sería el “último”, pues para el resto del período -ya con una coyuntura algo más favorable- el gobierno iba a poder permitirse algún “nivel de apertura”, señalaron a El País fuentes de la coalición.



Por eso, en algunos casos se calificó al anuncio como una noticia “no esperada”, porque aunque no lo haya comunicado Arbeleche, es de todas formas “el primer mensaje que da el Ministerio de Economía”, señaló en ese sentido el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone. “Es una noticia que no es que nos genere malestar, pero casi: porque en verdad no es una buena noticia, esa es la realidad”, agregó el legislador, que es uno de los dirigentes encargados de coordinar la discusión presupuestal en el partido conducido por Guido Manini Ríos.

Como sea, en lo que también hay unanimidad en la coalición es en que falta aún una instancia concreta de negociación entre el Parlamento y el Ejecutivo, o incluso con la propia bancada del Partido Nacional. “Aún no ha habido diálogo, pero deberá haberlo antes de que envíen el proyecto”, se limitó a opinar el senador nacionalista Jorge Gandini.



Otros dirigentes blancos, como Botana, confían en que pese a la prudencia y austeridad fiscal, el gobierno actúe como siempre “gastando cuando hay que gastar y en lo que hay que gastar”.

Más apertura

Así como es costumbre que desde el MEF se tienda a cuidar las cuentas públicas en cada rendición, también lo es que los legisladores busquen lo contrario. “Los problemas de la gente siempre los tenemos que solucionar los políticos”, afirmó por ejemplo el diputado Daniel Peña, del Partido de la Gente.



Y aunque no en todos los casos ya están definidos los ejes de los planteos a negociar en el Parlamento, hay partidos que tienen desde hace algún tiempo líneas, propuestas concretas u orientaciones trazadas.



En el Partido Independiente, por caso, irán por tres objetivos que al decir del diputado Iván Posada son acuerdos que están en el Compromiso por el País o que fueron negociados con el Ejecutivo. “El que hemos manejado con mayor insistencia es la reforma del Estado, para lo que hará falta recursos adicionales”, dijo este representante, que agregó que los otros dos ítems del grupo que lidera el ministro Pablo Mieres son la reforma educativa y un refuerzo para el desarrollo de la ciencia. “Ratificamos el compromiso en materia fiscal, pero también hay otros que acordamos en 2019 y con el Ejecutivo”, subrayó.



En el Partido Colorado, fuentes del sector mayoritario - Ciudadanos- remarcaron, en tanto, que la postura es sencillamente generar una “apertura del gasto”, y que dejarán en claro en las negociaciones que se mantengan con el Ejecutivo que la instancia de este año tiene que ser “diferente” a la de los anteriores.



Por parte del otro grupo colorado -Batllistas, de Julio María Sanguinetti-, el diputado Conrado Rodríguez se mostró optimista. Luego de destacar la calidad profesional de Bensión, aseguró a El País que de todos modos espera encontrar “algún margen” para aumentar el gasto, “aunque no sea sustancial”, y que la solución llegará como “fruto del intercambio” entre las partes.

Cabildo propondrá gravar con IVA la venta de marihuana



En Cabildo Abierto, que desde hace unas semanas ya se encuentra trabajando en la Rendición de Cuentas y las propuestas que presentará dentro del oficialismo, ya definieron algunos de los planteos que sí o sí estarán arriba de la mesa. Uno de ellos, según comentó a El País el diputado Álvaro Perrone, es proponer que la marihuana que se vende en las farmacias comience a gravarse con IVA. Pero no es para aumentar la recaudación del Estado, explicó el legislador, sino simplemente para generar un efecto simbólico. “Es para que se den cuenta lo mal que se hizo esta ley, y que muy pocos saben que mientras la marihuana no tiene IVA, hay productos básicos, como el pan y el asado, que lo tienen”.



Por otro lado, los cabildantes llevarán a esta discusión presupuestal su preocupación por la deuda de las personas físicas o, dicho de otro modo, la suerte de los más de 600.000 deudores uruguayos que hoy se encuentran en la categoría de “incobrables”. “Vamos a tratar de que se incluya algún artículo que dé solución a este problema” adelantó Perrone. El objetivo, en este caso, es lograr un “camino más corto”, ya que el tema ya está planteado en un proyecto de ley que se discute en comisión, pero que no avanza a la velocidad que desean los cabildantes. “Ya tenemos reuniones solicitadas en los distintos ámbitos del Estado”, añadió Perrone, para dar cuenta del énfasis que imprime su partido en este debate.