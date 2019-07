Ramela a Bordaberry: "Terminala de una vez por todas; aceptá y no jodas más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carlos Ramela, abogado y expresidente de la Comisión para la Paz en el gobierno de Jorge Batlle, salió fuerte a contestarle a Pedro Bordaberry, quien esta mañana se mostró dolido por la negativa que le dieron el candidato por el Partido Colorado Ernesto Talvi y el expresidente Julio María Sanguinetti a que se vuelva a presentar en las elecciones con una lista.

"Terminala Pedro de una vez por todas. Tu intención ahora puede ser válida, pero los que le pusieron el hombro al partido que dejaste tirado te dijeron que no. Acepta y no jodas más", dijo a través de su cuenta de Twitter.

Bordaberry dijo esta mañana en Desayunos Informales que podía ser que sus declaraciones afectaran al Partido Colorado.



"Yo siento que en los últimos 20 años he remado por el partido. No el que más remó. Me parece que remé bastante por el Partido Colorado. Le digo a la gente que vote al Partido Colorado. Yo de repente soy el responsable. Creí que dados los mensajes que me habían mandado Sanguinetti y Talvi querían que hiciera un aporte", afirmó el senador colorado.



Sanguinetti consideró ayer en una declaración publicada también en Twitter que “no es hora de abrir un debate interno sobre las aspiraciones de Bordaberry, a quien respetamos y apreciamos desde siempre y en todo momento, aun con acuerdos y con desacuerdos”.

El senador colorado respondió hoy que Sanguinetti lo "acusa de fragmentar y de tener una cantidad de intenciones". "Si él no quería fragmentar las cosas, me parece que sí las fragmenta", sostuvo.