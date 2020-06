"Si no quiere debatir no lo podemos perseguir para que debata", dijo Raffo sobre Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Laura Raffo, la candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por la coalición, se reunió este martes de tarde con el presidente Luis Lacalle Pou y con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en la Torre Ejecutiva.

A la salida del encuentro, Raffo destacó que los temas que más le preocupan "al igual que el resto de los montevideanos son temas que están vinculados al empleo, a la reactivación económica".

En esa línea, consideró "importante" reunirse con los jerarcas del gobierno nacional para "ver cómo pueden fusionarse políticas departamentales y nacionales para promover el empleo y la reactivación".

Consultada sobre la negativa de Daniel Martínez a debatir luego de que la candidata lo convocara el pasado 23 de mayo, Raffo dijo que él fue "muy contundente" en sus declaraciones y que "descartó muy enfáticamente debatir".

Agregó que le "sorprende" la decisión del candidato del Frente Amplio porque hasta hace unos meses "no estaba en la arena política, era una ciudadana más, y como toda ciudadana cuando llegaban las elecciones, nacionales, departamentales, uno compara ideas, quiere ver programas de uno, de otro, cómo intercambian ideas y me parece muy sano".

Luego reiteró que le sorprende la resolución de Martínez y no "coincide" con esa visión. "Es algo bueno el debatir, y si no quiere debatir no lo podemos obligar, perseguir para que debata, pero realmente dejo planteada la reflexión de lo importante que son los debates en democracia".



Consultada sobre la posibilidad de debatir con Álvaro Villar o Carolina Cosse, los otros dos candidatos del Frente Amplio para la IMM, respondió: "Siempre se pueden intercambiar ideas, por supuesto. Desde una buena charla, un debate, hasta comparar programas. Los ciudadanos hoy tienen que elegir quién quiere que gobierne Montevideo, cuáles son las ideas, cuál va a ser el programa de cada una de las opciones".

"Por un lado, tenemos un modelo de gobierno y gestión que ha estado en Montevideo los últimos 30 años y que ha dejado muchas materias pendientes, todos lo sabemos. El tema de la basura, el transporte, el Montevideo olvidado, que lo mostramos en nuestro primer mes de campaña que luego por supuesto lo suspendimos por la pandemia".

"Mostramos imágenes realmente de personas que habían sido olvidadas por el gobierno departamental porque no accedían a condiciones dignas de vivienda, acceso a la salud, seguridad, transporte, iluminación, recolección de residuos en sus barrios. Entonces esa es la foto que hay en Montevideo luego de 30 años de gobierno del Frente Amplio", afirmó.