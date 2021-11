Proyecto de ley para legalizar la eutanasia: Lacalle Pou “partidario a priori de estudiarlo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou asistió este domingo al primer tornero nacional de fútbol inclusivo que se desarrolló en Salto en el complejo de Villa Española, según consignó Telemundo.

Tras presenciar uno de los partidos del torneo en el que participan 11 equipos integrados por personas con síndrome de Down, TEA y discapacidad intelectual, Lacalle Pou dijo que no le corresponde opinar sobre las opiniones en otro país, respecto a la votación en Argentina. Pero expresó que “sean quienes sean nosotros vamos a seguir teniendo relaciones basadas siempre basadas en los intereses nacionales. No nos basamos en ideologías”.

Acompañamos el primer encuentro de fútbol inclusivo del país, que se realizó en Salto. pic.twitter.com/vPhI1GDuET — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) November 14, 2021

Sobre el proyecto de ley sobre la Eutanasia, el presidente uruguayo –según consignó Telemundo- dijo que “es un tema muy delicado (…) El abordaje que hago es en cuanto a mi propia vida, que es lo que yo querría para mí personalmente. (…) Yo soy partidario a priori de estudiarlo”.